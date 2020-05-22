2020-05-22T17:43:16+03:00
Общество

Петербургский НИИ гриппа начал набор добровольцев для испытания вакцины против COVID-19

Не берут курящих, пьющих и беременных, а также переболевших коронавирусом
Петр КИБЕР
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Петербургский НИИ гриппа начнет тестировать вакцину от коронавируса на добровольцахПетербургский НИИ гриппа начнет тестировать вакцину от коронавируса на добровольцахФото: Олег ЗОЛОТО
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Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

- ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России приглашает здоровых добровольцев для участия в клинических исследованиях вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в объявлении, размещенном в соцсетях института.

Принять участие в тестировании смогут люди в возрасте от 18 до 50 лет, которые имеют возможность провести несколько дней в стационаре, а затем ездить в указанное время в клинику на проверку.

Не возьмут в добровольцы беременных или кормящих женщин, а также тех людей, кто курит больше 10 сигарет в день, злоупотребляет алкоголем или принимает наркотики.

Откажут и уже переболевшим коронавирусом. Будущие испытатели вакцин не должны иметь обостренных хронических заболеваний, а также не состоять на учете у психиатра.

Риски добровольцев обещают застраховать Фото: Олег ЗОЛОТО

Риски добровольцев обещают застраховатьФото: Олег ЗОЛОТО

За участие в клинических исследованиях добровольцы получат денежную компенсацию. Риски, связанные с участием в тестах, будут застрахованы.

Размер выплат пока не сообщается, его объявят позже, когда появится информация о точных сроках испытаний. Пока протоколы исследований находятся на стадии согласования.

Сейчас желающие пойти в добровольцы могут заполнить специальную форму на сайте НИИ гриппа. Потом с ними свяжутся и отправят на скрининговое обследование, по результатам которого и определят людей, годных к участию в исследованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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