Петербургский НИИ гриппа начал набор добровольцев для испытания вакцины против COVID-19

Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени Смородинцева объявил о наборе добровольцев для клинических исследований вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19.

- ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России приглашает здоровых добровольцев для участия в клинических исследованиях вакцин против новой коронавирусной инфекции COVID-19, - говорится в объявлении, размещенном в соцсетях института.

Принять участие в тестировании смогут люди в возрасте от 18 до 50 лет, которые имеют возможность провести несколько дней в стационаре, а затем ездить в указанное время в клинику на проверку.

Не возьмут в добровольцы беременных или кормящих женщин, а также тех людей, кто курит больше 10 сигарет в день, злоупотребляет алкоголем или принимает наркотики.

Откажут и уже переболевшим коронавирусом. Будущие испытатели вакцин не должны иметь обостренных хронических заболеваний, а также не состоять на учете у психиатра.

Риски добровольцев обещают застраховатьФото: Олег ЗОЛОТО

За участие в клинических исследованиях добровольцы получат денежную компенсацию. Риски, связанные с участием в тестах, будут застрахованы.

Размер выплат пока не сообщается, его объявят позже, когда появится информация о точных сроках испытаний. Пока протоколы исследований находятся на стадии согласования.

Сейчас желающие пойти в добровольцы могут заполнить специальную форму на сайте НИИ гриппа. Потом с ними свяжутся и отправят на скрининговое обследование, по результатам которого и определят людей, годных к участию в исследованиях.

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