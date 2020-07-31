2020-07-31T15:07:51+03:00
Общество

Петербурженка победила во всероссийском конкурсе красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках

Марина Козикова завоевала главный титул «Леди Интеграция»
Маргарита РЕПИНА
Поделиться:
Марина Козикова победила в конкурсе «Мисс и Леди Интеграция — 2020». Фото: предоставлено фондом "Доброделы Петербурга".Марина Козикова победила в конкурсе «Мисс и Леди Интеграция — 2020». Фото: предоставлено фондом "Доброделы Петербурга".
Изменить размер текста:

В Новосибирске завершился Всероссийский конкурс красоты и талантов среди девушек и женщин, передвигающихся на колясках «Мисс и Леди Интеграция — 2020». Конкурс проводится пятый год подряд. Главная его цель – создать позитивный образ людей с инвалидностью в обществе, привлечь внимание общественности к вопросу необходимости создания доступной среды, а также социальная интеграция женщин с ограниченными возможностями здоровья.

В финале состязания Петербург представляла журналист и писатель Марина Козикова. Женщина восемь лет занималась танцами на колясках и выступала на Церемониях Открытия и Закрытия Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 году, а также стала победителем XIII Всемирной Танцевальной Олимпиады 2016 года. Еще одно ее увлечение – организация городских инклюзивных мероприятий.

Петербурженка Марина Козикова на церемонии награждения. Фото: предоставлено фондом "Доброделы Петербурга".

Петербурженка Марина Козикова на церемонии награждения. Фото: предоставлено фондом "Доброделы Петербурга".

Неделю назад Марина Козикова прибыла в Новосибирск, где вместе с другими участницами начала подготовку к выступлению. Расходы на перелет на себя взял фонд «Доброделы Петербурга».

Петербурженка посетила множество мастер-классов по хореографии, вокалу и актерскому мастерству. Во время конкурса Марина Козикова поразила жюри своими талантами. Именно ей присудили главный титул - «Леди Интеграция». Вскоре женщина вернется в Петербург с заслуженной наградой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Названо, кто сможет уехать на автобусе в Таллинн из Санкт-Петербурга
Детского тренера отправили под суд за изнасилование мальчиков в Ленобласти, Турции и Тунисе
Лоукостер Wizz Air возобновляет рейсы из Пулково в Лондон
Нерпа Шлиссик со второго раза вернулся в Ладожское озеро
«Зенит» вошел в ТОП-30 лучших европейских футбольных клубов
Первое пассажирское судно для Арктической зоны в России построят в Санкт-Петербурге
Движение по трассе "Кола" перекроют 3 августа в Ленинградской области
Беглов назвал поспешным закон о "наливайках" в Санкт-Петербурге
Жену рэпера Энди Картрайта задержали по делу об убийстве
Бесплатные билеты в Гатчинский парк отменяют с 1 августа
Память погибших воинов в Первой мировой войне почтили в Санкт-Петербурге
Четверть петербуржцев готова занять рабочие места мигрантов
Труп женщины нашли в машине такси у Витебского вокзала в Санкт-Петербурге
Останки 39 солдат времен войны нашли в Рапполово