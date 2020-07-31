Петербурженка победила во всероссийском конкурсе красоты и таланта для женщин на инвалидных колясках

В Новосибирске завершился Всероссийский конкурс красоты и талантов среди девушек и женщин, передвигающихся на колясках «Мисс и Леди Интеграция — 2020». Конкурс проводится пятый год подряд. Главная его цель – создать позитивный образ людей с инвалидностью в обществе, привлечь внимание общественности к вопросу необходимости создания доступной среды, а также социальная интеграция женщин с ограниченными возможностями здоровья.

В финале состязания Петербург представляла журналист и писатель Марина Козикова. Женщина восемь лет занималась танцами на колясках и выступала на Церемониях Открытия и Закрытия Паралимпийских Игр в Сочи в 2014 году, а также стала победителем XIII Всемирной Танцевальной Олимпиады 2016 года. Еще одно ее увлечение – организация городских инклюзивных мероприятий.

Петербурженка Марина Козикова на церемонии награждения. Фото: предоставлено фондом "Доброделы Петербурга".

Неделю назад Марина Козикова прибыла в Новосибирск, где вместе с другими участницами начала подготовку к выступлению. Расходы на перелет на себя взял фонд «Доброделы Петербурга».

Петербурженка посетила множество мастер-классов по хореографии, вокалу и актерскому мастерству. Во время конкурса Марина Козикова поразила жюри своими талантами. Именно ей присудили главный титул - «Леди Интеграция». Вскоре женщина вернется в Петербург с заслуженной наградой.