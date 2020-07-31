Чемпионские кубки «Зенита» выставят в витрине «Невский Центр». Фото предоставлено ТЦ «Невский Центр».

Торговый комплекс «Невский Центр» покажет золотой дубль футбольного клуба «Зенит» – кубок Российской Премьер-Лиги и национальный кубок. Трофеи, а их в общей сложности 20, впервые будут представлены в клубной витрине ТК, которая теперь оформлена по мотивам русских народных промыслов.

- Для нас большая честь принимать у себя завоеванные «Зенитом» трофеи, которые важны для миллионов футбольных болельщиков по всей стране. Мы благодарны нашему партнеру за доверие и приглашаем петербуржцев, а также гостей города разделить нашу радость по случаю оформления петербургским клубом золотого дубля, – сказала менеджер по маркетингу ТК «Невский центр» Марина Сметанина.

Фото предоставлено ТЦ «Невский Центр».

Любой желающий сможет сделать памятные фото на фоне витрины с кубками с 31 июля по 2 августа. В эти дни в официальном магазине ФК «Зенит» в «Невском Центре» будет действовать 10%-ная скидка на чемпионскую коллекцию.

- Нам особенно приятно отпраздновать золотой дубль вместе с нашим официальным партнером, торговым комплексом «Невский Центр», и его посетителями – петербуржцами и гостями города. Эта акция – еще одно доказательство многогранности наших партнерских отношений с одним из крупнейших торговых комплексов Петербурга, – прокомментировал советник по коммерческой деятельности ФК «Зенит» Юрий Кочеврин.

Фото предоставлено ТЦ «Невский Центр».

Напомним, ТЦ «Невский Центр» стал официальным партнером футбольного клуба «Зенит» в декабре 2019 года. В рамках сотрудничества каждый посетитель ТК сможет приобрести фирменную продукцию любимого футбольного клуба на втором этаже комплекса, где возобновил свою работу официальный магазин «Зенита». Кроме того, каждый футбольный болельщик сможет посетить интерактивную зону «Невского Центра» на стадионе «Газпром Арена».