Население Санкт-Петербурга увеличивается в пять раз быстрее, чем в среднем по стране

Интересные демографические данные за первый квартал непростого 2020 года опубликовал Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр. Специалисты пришли к выводу, что, пока россиян в целом становится все меньше, Петербург ширится. Правда, только за счет мигрантов из других регионов и стран.

– На фоне сокращения численности постоянного населения в целом по стране (на 0,05 процента), численность населения Петербурга за первый квартал 2020 года только увеличилась, – сообщают в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре. – А теперь к цифрам: миграционный прирост 6,1 тысячи человек, или 0,11 процента. Отметим, коэффициент миграционного прироста в Петербурге превысил общероссийский показатель в 5,2 раза!

ДЕСЯТЬ НА ОДНУ ТЫСЯЧУ

Но не только приезжими полнится земля петербургская. По данным статистики, в январе, феврале и марте 2019 года в Северной столице родилось 10,3 малыша на тысячу жителей региона. Для сравнения, в среднем по России тогда появлялось на свет 9,7 младенца. Словом, показатели города на Неве на общем фоне радовали демографов.

В 2020-ом рождаемость, подчиняясь общей тенденции, которую связывают с «демографической ямой» 90-х, снизилась. В Петербурге в первом квартале появлялось по 9,8 ребенка на тысячу человек, в России – 9,2 малыша. При этом в Северной столице и увеличилась смертность: с жизнью прощались 11,5 петербуржца из тысячи, хотя в среднем по стране этот показатель даже немного уменьшился.

– Численность постоянного населения Петербурга на 1 июня 2020 года составила 5395,2 тысячи человек и с начала года уменьшилась на 2,9 тысячи, – сообщают в Петростате. – Сокращение численности населения происходило из-за естественной убыли, которая в январе-мае увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2019 года на 3273 человека. Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 47,1 процента.

В 2020-ом рождаемость снизилась.Фото: Артем КИЛЬКИН

КОРЕННОЙ «МИНУС»

То, что именно миграционный прирост нередко спасает демографию региона, для Петербурга не редкость. Так, по данным Комитета по соцполитике, именно по этой причине увеличивалась «численность населения Петербурга, начиная с 2003 года, и только в 2012-ом в городе наметился естественный прирост. Проще говоря, коренной «минус» компенсируется приезжим «плюсом». Но в разгар пандемии мигранты не помогли: город, как сообщали в Смольном, покинуло около миллиона приехавших на заработки россиян.

– Большой миграционный прирост вообще характерен для российских мегаполисов, тем более что спрос на рабочую силу в первом квартале года был как раз большой в связи с коронавирусом: строились объекты, работали заводы, – объясняет профессор кафедры социологии культуры и коммуникации СПбГУ, доктор философских наук Владимир Козловский. – Петербург и Ленобласть, как и Москва, очень привлекательны для мигрантов.

А вот невысокая рождаемость в начале 2020-го ни о чем не говорит: это лишь «реализованные репродуктивные планы девятимесячной давности».

– Какой эффект на рождаемость окажет пандемия, мы увидим в будущем, – напоминает специалист. – С одной стороны, из-за того, что люди были вынуждены находиться в самоизоляции, возросло число разводов. Но, с другой, совместное пребывание может и увеличить рождаемость. Что перевесило, будет понятно к концу года.

То, что именно миграционный прирост нередко спасает демографию региона, для Петербурга не редкость.Фото: Олег ЗОЛОТО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

22 522 человека родилось в Петербурге за первые полгода 2020 (– 4,7 процента к 2019)

27 878 человек умерло (+ 6,9 процента к 2019 году

4 570 человек появилось на свет в июне 2020

7 106 человек умерли

По данным Петростата

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