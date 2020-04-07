В 2019 году на дружбу народов и помощь мигрантам в Петербурге потратили 106 миллионов рублей

На онлайн-заседании правительства Петербурга глава Комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов рассказал, как в прошлом году в жителях культурной столице воспитывали гражданское единство и гармоничные межнациональные отношения.

На дружбу народов в 2019-ом в Петербурге потратили 106 миллионов рублей. Из них 55,3 миллиона ушло на этнокультурные мероприятия, 9,5 миллиона – на адаптацию и интеграцию мигрантов.

– Возобновили проект «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», выпустили 3101 экземпляр на 2020 год, – рассказал Олег Капитанов. – Это методическое пособие для школьников пятых-восьмых классов, которое рассказывает о культурах, традициях, языках, обычаях народов. В этом году планируется охватить им 150 тысяч ребят. В будущем создадим электронную версию календаря.

Главными мероприятиями, призванными подружить жителей Петербурга разных национальностей, стали Фестиваль национальных кухонь, Бал национальностей и множество национальных праздников. Так, впервые в городе реконструировали казачий обряд «Посажение на коня».

Для включения мигрантов в социально-культурное пространство Петербурга и в общество провели четыре мероприятия под названием «Под крылом Петербурга», совмещающих в себе консультацию по основным вопросам и концерт. Участниками таких мероприятий стали свыше тысячи мигрантов. А свои успехи в русском языке и любовь к русской культуре приезжие продемонстрировали на конкурсе «Многогранный Петербург», который охватил 30 исполнителей и две тысячи участников.

– С прошлого года стали проводить еженедельные консультирования в местах наибольшей концентрации мигрантов: мечети, рынки, предприятия, МФЦ, – добавил Капитанов. – Провели 125 консультаций для 4800 мигрантов. 80 процентов интересовались трудовыми спорами, жильем, медицинскими и социальными услугами, образованием; остальные – получением гражданства, разрешения на временное проживание, трудового патента, а также переселением соотечественников.

Специально для приезжих издали 41 800 листовок и брошюр на русском и других языках. На поддержку некоммерческих организаций, помогающим мигрантам ассимилироваться, потратили полтора миллиона рублей.

– В этом году приоритетное направление – внедрение Электронной карты мигранта, – добавил Капитанов. – Ее цель – увеличить налоговые отчисления в бюджет города за счет внедрения новой системы учета мигрантов, упростить получение трудового патента и исключить подделку документов. Еще одна важная задача – увеличить количество граждан, вовлеченных в мероприятия в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений, до двух миллионов человек (в 2019 году в них поучаствовало около 250 тысяч человек. – Прим. ред.).

По итогам 2019 года, 63,3 процента жителей Петербурга оценили состояние межнациональных отношений в городе как положительное.

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