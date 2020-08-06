Огненный фонтан появится в парке «Патриот» в Кронштадте

Одним из самых загадочных и сложных объектов будущего обещает стать офицерский мост XVIII века, опоры которого случайно нашли у адмиралтейства Фото: Артем КИЛЬКИН

Доселе закрытый, Кронштадт стал доступен для свободного посещения лишь 24 года назад. И только в последние годы город-остров вплотную занялся наследием, оставленным ему богатой историей и базировавшимися здесь военными, и начал развиваться сразу в нескольких масштабных проектах.

В их числе и парк «Патриот». Военно-патриотический парк «Патриот» Западного военного округа стал создаваться больше трех лет назад, а юридически оформился в 2019 году.

– Большая заслуга в создании парка принадлежит военнослужащим ЗВО, – обращает внимание директор военно-патриотического парка «Патриот» Андрей Кононов.

На сегодня парк – это территории на западе, востоке и в самом сердце Котлина.

Кронштадтское доковое адмиралтейство

Духовный центр парка «Патриот» – Кронштадтское доковое адмиралтейство, построенное в 1784-1786 годах после грандиозного пожара в Адмиралтействе в Петербурге. В этом году оно отметит свое 235-летие. Два века назад здесь располагались канатный, сухарный завод, провиантские склады, заводы по производству пороха и боеприпасов. Были в адмиралтействе даже свои фруктовые сады.

Сегодня на 21 гектаре сохранилось 15 зданий. Уже восстановлено 2,5 гектара докового комплекса. К возвращению адмиралтейства к новой, культурно-общественной, жизни подошли со всей ответственностью, ведь по соседству с ним располагается доминанта Кронштадта – Морской Никольский собор.

От часовни оставался лишь фундамент Фото: Артем КИЛЬКИН

Первым делом восстановили исторические ворота докового комплекса. По историческим фотографиям и чертежам воссоздали часовню во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, которую когда-то строили на деньги морских офицеров и от которой оставался лишь фундамент.

Рядом с часовней воссоздан исторический памятник Петру Первому: после революции бюст, когда украшавший Летний сад Кронштадта, был утрачен, а место на пьедестале занял Ленин. Чтобы памятник появился, специалистам пришлось покопаться в архивах, а затем связаться с музеем в Карелии, где до сих пор хранится его точная копия.

Внешнюю сторону Котлина занимают батареи «Мортирная №1», «Мортирная №2» и «Демидов» Фото: Артем КИЛЬКИН

За часовней благоухает яблоневый сад. Сажать новые деревья не пришлось, сад лишь привели в порядок. Он насчитывает более 200 яблонь, посаженных после Великой Отечественной войны в память о погибших, и они до сих пор плодоносят. Напротив сада ко Дню ВМФ-2019 открыли Аллею адмиралов, которая стала первым мемориалом, объединившим память о великих флотоводцах и первооткрывателях. За год аллея успела стать знаковым местом для города. Здесь проводят военно-патриотические мероприятия, здесь принимают военную присягу. С момента открытия мемориал посетило около 100 000 человек.

– По просьбе ветеранов, а также благодаря Фонду президентских грантов, который уделяет много внимания Кронштадту, и благотворительному фонду «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца» ко Дню ВМФ открыли мемориальный комплекс. На трех мраморных досках высекли имена 41 главного командира Кронштадтского порта и кронштадтского военного губернатора с петровских времен до 1917 года, – рассказывает директор военно-патриотического парка «Патриот» в Кронштадте Андрей Кононов. – Первым Кронштадтом руководил Томас Гордон, сподвижник Петра Первого. Его и имена других были незаслуженно забыты. Но мы восполним этот пробел в истории.

В процессе строительства – открытый кинотеатр, где будут показывать фильмы о флоте и войне. С подачи губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова разрабатывают проект уникального фонтана в виде корабля, который будет петь, пускать разноцветные струи и даже стрелять из пушек. Чудо-фонтан должен появиться в адмиралтействе уже в 2021-2022 годах.

Но одним из самых загадочных и сложных объектов будущего обещает стать офицерский мост XVIII века. Его восемь опор случайно обнаружили на дне обводного канала. Сначала остатки переправы, соединяющей адмиралтейство с Кронштадтским морским собранием, возьмут на баланс, а затем начнется архивная работа.

Западная дамба Усть-Рогатки

Западная стенка одного из пирсов морской части Петровского канала – Усть-Рогатка – стала музеем вооружения под открытым небом. Уже сейчас здесь можно увидеть образцы техники и корабельного вооружения. Особняком выставлена уникальная коллекция «Штурм гидрокосмоса», собравшая глубоководные аппараты.

Особняком выставлена уникальная коллекция «Штурм гидрокосмоса», собравшая глубоководные аппараты Фото: Артем КИЛЬКИН

Здесь же пришвартованы ракетный катер «Тамбовский комсомолец» и эскадренный миноносец «Беспокойный». На борту можно побывать с экскурсией, внутри организуют музейные экспозиции. Но, что самое интересное, посмотреть на кораблях можно и на быт и условия службы моряков, ведь на «Беспокойном», приписанном к ЗВО, мирную службу продолжает нести экипаж из 20 человек.

Комплекс береговых батарей Кронштадтской крепости

Внешнюю сторону Котлина занимают батареи «Мортирная №1», «Мортирная №2» и «Демидов», которые вместе с другими объектами парка раскинулись на 24 гектара. Две батареи уже открыты для посещения и полностью восстановлены: для удобства гостей организовали смотровые площадки, а между сооружениями расставили артиллерию.

Две батареи уже открыты для посещения и полностью восстановлены Фото: Артем КИЛЬКИН

От оборонительных сооружений в лес уходит сохранившаяся узкоколейная железная дорога. На рельсах стоят экспонаты исторической железнодорожной техники. Узкоколейка ведет к «партизанской деревне» – сектору с элементами фронтового быта: типография, склад, караульное помещение, баня, пекарня, столовая, погреб и, конечно, штабная землянка. В каждом стилизованном домике – собственная мини-экспозиция.

– Батарейный комплекс мы видим не только как музейную и парковую зону, но, прежде всего, как военно-спортивную и прикладную, – обращает внимание Андрей Кононов. – Уже функционируют два тира. В планах – оформить полосу препятствий и запустить игру «Морской бой».

На рельсах стоят экспонаты исторической железнодорожной техники Фото: Артем КИЛЬКИН

ДОСЛОВНО:

Андрей КОНОНОВ, директор военно-патриотического парка «Патриот» в Кронштадте:

– Почему парк «Патриот» важен для города и страны? Посмотрите, что происходит в мире: идет жесткая идеологическая война – война за умы будущих поколений. И мы должны рассказывать историю нашей страны молодежи, начиная со школьного возраста: как все было на самом деле, как прадеды защищали страну. Мы живем в своем государстве, а своего мы не отдадим. Это наши корни, имена, семьи.

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