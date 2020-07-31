Амфитеатр, Wi-Fi и теплые остановки: Новое общественное пространство появится у метро «Проспект Большевиков»

На днях петербуржцы возмутились горе-ремонту плитки у метро «Проспект Большевиков». Ямы на тротуаре закатали асфальтом прямо поверх мощения. Но, как выяснилось, ремонт это временный. Более того, в следующем году здесь появится не только новая плиточка, но и целое общественное пространство.

Под навесом можно будет укрыться от дождя и солнца. Фото: Комитет по благоустройству

Как рассказали в Комитете по благоустройству, начало работ наметили на 2021 год. Вся территория, которую собираются преобразить, займет 10,7 тысяч квадратных метров. Пустырь вокруг станции «Проспект Большевиков», где сегодня частенько можно увидеть нелегальную торговлю, должен преобразиться до неузнаваемости. Там высадят деревья, обустроят цветники. У метро появится много скамеек, что не может не порадовать старшее поколение. Над скамейками сделают навесы, под которыми можно будет спрятаться от петербургских дождей и яркого солнца. А в прогулочных зонах сделают мощение.

Прогулочная зона появится вокруг метро "Проспект Большевиков". Фото: Комитет по благоустройству

Но это еще не все. Подумали не только о красоте, но и о современных технологиях.

– Для удобного и безопасного прохода к метро проектом предусмотрен подогрев пешеходных зон, что позволит в зимний период упростить уборку от наледи и снега. Также будут установлены новые современные теплые остановки общественного наземного транспорта, – рассказали в администрации Невского района.

Современные остановки сделают в 2021 году у метро "Проспект Большевиков". Фото: Администрация Невского района

Кроме того, появится зона с Wi-Fi и подзарядкой для гаджетов, которая будет доступна в любое время суток. Запланировали и медиазону с экранами.

В планах также скейтборд-площадка, а для любителей крутить педали сделают две велопарковки. Территория позволяет разместить за зданием метро и целый амфитеатр, где можно будет проводить мероприятия, лекции, мастер-классы. Пространство под открытым небом надеются сделать точкой притяжения для жителей района, в особенности – для молодежи. Не забыли и о людях с ограниченными возможностями – для маломобильных граждан здесь сделают пандусы. Стоимость всех работ оценивается в 50-60 миллионов рублей.