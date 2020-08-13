Военные городки Кронштадта превратят в киностудии, школы и спортзалы

На 2021-2023 годы на содержание военных городков просят выделить 100 миллионов рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Военный Кронштадт открылся для свободного въезда лишь 24 года назад. В наследство городу-острову достались многочисленные военные городки, большинство из которых давно в запустении. Что делать с этим военным наследством? И как помочь городу превратиться в «магнит для туристов»? Ответить на это постараются местные власти.

ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ

Всего на Котлине 42 военных городка, это больше тысячи зданий. Из них за 2012-2017 годы в собственность Петербурга передали 94 здания в составе, в том числе, 13 городков, двух фортов и Комплекса гидротехнических сооружений Петровского дока. Большинство объектов пустовали как минимум 20 лет. Неудивительно, что многие из зданий попали в руки районной администрации в аварийном состоянии.

– Перед нами стоит две задачи, – рассказывает глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. – Первое – это консервация военных городков и их текущее содержание. Второе – разработка документации, чтобы вовлечь их в хозяйственный оборот. А учитывая, что большинство переданных зданий – памятники федерального и регионального значения, вопрос об их приспособлении под современные цели особенно сложен.

Многие из зданий Кронштадта дождались восстановления и реставрации уже в аварийном состоянии Фото: Артем КИЛЬКИН

Конечно, город заинтересован в добросовестных инвесторах, которые бы приспособили городки под реалии времени. А предприниматели обращают внимание, прежде всего, на техническое состояние здания. Именно поэтому первым делом по всем переданным объектам проводят экспертизу. В результате потенциальный инвестор получает заключение специалистов, а также проработанные варианты современного использования здания. Если же объект передавать в частные руки не планируют, документы на его реконструкцию готовят планово.

Военный городок №2, ул. Зосимова

До начала 2000-х в этом огромном историческом комплексе располагалась Мореходная школа. Сейчас для «мореходки» строят новые площади. А военный городок решено передать «Ленфильму», чтобы он мог открыть на Котлине свой филиал. Пока старейшая киностудия делает лишь первые шаги на пути выхода из кризиса. Выйти в «плюс» она сможет примерно через шесть лет. Планы по передаче городка «Ленфильму» остаются в силе.

Военный городок №3, ул. Восстания

Сухопутный манеж с церковью святителя князя Владимира был построен в 1834 году. Сегодня это памятник и бывший спортивный клуб ВМФ, проработавший с середины 50-х вплоть до 1994 года.

По просьбе жителей, военный городок не утратит своей спортивной функции: его приспособят под спортивно-оздоровительный центр. Проект уже готов и отправлен на Госстройэкспертизу. Если из бюджета изыщут 380 миллионов рублей на строительство, то ФОК заработает уже к 2023 году.

Военные городки №57 и №59, Кронштадтское ш.

Городок №57 на въезде в историческую часть Кронштадта предадут инвестору. В его зданиях разместится целый культурно-досуговый квартал с арт-центров, музеем современной скульптуры и творческими мастерскими.

А вот его «сосед» №59 обзаведется филиалами Детской художественной школы, кронштадтского Дворца молодежи и Дворца культуры. Подохранные здания приведут в порядок городские власти.

Военный городок №62, Цитадельское ш.

Комплекс включает участок в 4,5 гектара и семь зданий. По периметру к нему прилегает сквер в пять гектаров, на котором стоят еще пять зданий. Все вместе они образуют выявленный объект культурного наследия «Люнет Литке».

Объекты комплекса входят во Вторую оборонительную линию Крепости Кронштадт, а потому упор сделают на их сохранение и воссоздание. Специалисты Института материальной культуры РАН уже провели археологические изыскания, эксперты изучили архивные документы и подготовили эскизный проект: исторический комплекс заживет по-новому в формате парка культуры и отдыха, следить за которым будет городской Дворец культуры.

КОНКРЕТНО:

В 2019 году заработал проектный офис «Управление стратегическим развитием Кронштадтского района Санкт-Петербурга», который сформировал приоритетную программу развития района на срок до 2025 года. По расчетам, на 2021-2023 годы на содержание военных городков нужно выделить минимум 100 миллионов рублей.

Многие военные сооружения, достойные внимания властей и туристов, находятся в самом центре Кронштадта Фото: Артем КИЛЬКИН

ВОЕННО-МОРСКАЯ АЛЬМА-МАТЕР

По поручению президента, Кронштадт прорабатывает вопрос передислокации военно-морских образовательных учреждений из Петербурга на Котлин. Минобороны уже разработало концепцию размещения в городе объектов Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ, которые поселятся в бывших военных городках – в основном, на месте Арсенала вдоль Кронштадтского шоссе и топливных складов по обеим сторонам от Цитадельской дороги.

ВУНЦ построят в течение восьми лет. В результате на Котлин переедет около 8 000 человек личного состава. Наряду с объектами центра, для них на острове появятся жилье, а также школа, медцентр со стационаром, культурно-досуговые и спортивные объекты.

КВАРТАЛ 18

Согласно последнему варианту, по соседству с ВУНЦ и туристско-рекреационным кластером вырастет новый жилой квартал. Если появятся крупные инвесторы, старые здания реконструируют, построят спортивную школу, а также возведут четыре новых многоквартирных дома, гостиницу, торговый центр и пансионат для пожилых.

Специально для квартала и его «соседей» реконструируют и продлят Цитадельское шоссе от исторической части Кронштадта до съезда на кольцевую. Уже спроектировали и берегоукрепление Финского залива и реконструкцию шоссе между улицами Литке и Адмирала Грейга.

По планам, полностью квартал 18 – со всей положенной инфраструктурой – будет готов к 2027 году.

СКАЗАНО!

Олег ДОВГАНЮК, глава администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга:

– На сегодня Кронштадт является одним из наиболее динамично развивающихся районов Петербурга, при этом он сохраняет свою историческую уникальность. Интерес к Кронштадту со стороны петербуржцев и туристов из регионов России и других стран мира растет последние несколько лет. Только за прошлый год наш город посетило более 1 760 000 туристов. Их число увеличивается, и это, в свою очередь, дает толчок развитию малого бизнеса, который уже сейчас обеспечивает работой треть всех кронштадтцев.

А ЧТО ЕЩЕ?

Помимо дорог и энергетической инфраструктуры, которые так нужны и парку «Патриот», и проекту «Остров фортов», Кронштадт занимается и социальными объектами:

– в этом году завершится проектирование реконструкции зданий Кронштадтского лицея на улице Фейгина – единственного среднепрофессионального учреждения на Котлине. В этих аварийных зданиях легендарный лицей, прерывавший свою работу лишь в войну, работал до 2006 года;

– завершают проектирование реконструкции здания Кронштадтского Дворца культуры. Несмотря на затянувшийся ремонт здания-памятника, творческий коллектив работает на других площадках, открыты 19 кружков и студий, в которых занимается свыше 350 человек.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА:

Наталья СОЛОВЬЕВА, замдиректора Института истории материальной культуры РАН:

– Любой объект, тем более памятник, должен жить. Если, например, дачу не посещать, не отапливать, не ремонтировать, она потихоньку погибнет. Так и с другими строениями, даже с фортами или военными городками: они должны быть наполнены людьми, только тогда они просуществуют долго.

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