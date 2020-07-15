«Ленфильм» вытащат из кризиса за пять лет

«Ленфильм» выйдет в ноль к 2025 году. Начать зарабатывать старейшей кинокомпании России помогут граффити и концерты между съемочными павильонами, забытые декорации, Интернет-конкурсы. И, конечно, новые масштабные кинопроекты.

ГДЕ НАЙТИ ДВА МИЛЛИАРДА

– Сейчас задолженность «Ленфильма» перед банком ВТБ составляет 2,2 миллиарда рублей: 1,5 миллиарда – основной долг, еще почти 700 миллионов – проценты, – рассказывает врио гендиректора киностудии «Ленфильм» Инесса Юрченко. – Эта сумма складываются из долгов по налогам (24 миллиона рублей), за коммунальные платежи (25,7 миллиона), по искам по неоплаченным работам (25 миллионов). Два миллиона – задолженность перед фондом оплаты труда, 51 миллион мы должны Госфильмофонду, 2,7 миллионов – за кинопрокат. Банк проявил лояльность и снизил процентную ставку с 10 до 0,1 процента, а с января по сентябрь предоставил нам кредитные каникулы.

Тяжелейшей ситуация на киностудии была еще до пандемии. Но смена руководства и президентские поручения сработали: работа на киностудии в коронавирусное лихолетье только активизировалась. С начала года «Ленфильм» вернул права на три фильма из списка «золотой коллекции»: «Король Лир», «Дама с собачкой» и «Гамлет». Всего коллекция содержит около 2 000 кинокартин, из которых 1 714 находятся в пользовании по лицензионному договору с компанией «Твин СП». По поручению президента, права на коллекцию должны быть возвращены «Ленфильму».

Программа оздоровления киностудии делится на четыре этапа и охватывает 2020-2025 годыФото: Олег ЗОЛОТО

По оставшимся 300 «золотым» фильмам, правами на которые обладает Госфильмофонд, изменили условия: теперь киностудия будет получать 93 процента доходов с них, а фонд – всего семь. К аналогичному соотношению вышли и по части интернет-прав, за счет чего киностудия в «коронакризис» все же смогла выплачивать зарплату 251 сотруднику.

За последние полгода успели заключить традиционное соглашение с фондом Сокурова, а также с Московским кадетским корпусом и Пансионом воспитанниц Минобороны, чтобы вместе воспитать патриотов. В планах – соглашение со Свердловской киностудией.

– Возникла проблема с Китаем, которому летом прошлого года были проданы интернет-права на «золотую коллекцию» по договору на пять лет, – добавляет Юрченко. – На сегодня в «Ленфильм» из Китая не прислано ни копейки.

В кинозал, рассчитанный на 198 зрителей, будут пускать по 50 человекФото: Олег ЗОЛОТО

В совместном производстве сейчас находятся две картины – «Воздух» Германа и «Учености плоды» Угольникова. Собственного производства на киностудии нет.

– Но это не значит, что мы не работаем: мы предоставили заявки (детское и социальное кино) на конкурс Минкультуры, но получили отрицательный ответ. Нас не допустили, потому что мы должны министерству 1,3 миллиона рублей штрафа за картину «Мальчик русский», которую фонд Сокурова передал вовремя, но документы были неправильно оформлены, – объясняет Юрченко. – С Фондом кино история та же: ему «Ленфильм» должен более 51 миллиона за картины «Контрибуция» и «Три дня до весны».

ВЫЙТИ В НОЛЬ

Выбраться из многолетнего кризиса «Ленфильму» поможет «стратегия оздоровления», утвержденная самой киностудией, Росимуществом и ВТБ. Программа делится на четыре этапа и охватывает 2020-2025 годы.

– В числе основных критериев – реализуемость, – поясняет заместитель гендиректора по экономике и финансам Константин Федоровский. – Цель – выход на безубыточность.

Первый этап – «Оздоровление» – рассчитан до конца 2020-го. Есть три сценария развития в зависимости от расходов, которые варьируются от 322 до 418 миллионов рублей. При этом доход остается на уровне 145 миллионов рублей. Задача амбициозна: к концу года «Ленфильм» должен избавиться от долгов.

Собственного производства на киностудии сейчас нетФото: Олег ЗОЛОТО

– Нужны свежие идеи и люди, – подчеркивает креативный продюсер Игорь Копылов. – Хотя мы потерпели техническое поражения в конкурсах Минкультуры и Госфильмофонда, в августе собираемся подавать две картины на поддержку фонда Минкульта в качестве дебютных картин. Пытаемся наладить взаимоотношения с вузами. Привлекаем людей с начатыми проектами. Хотим притянуть молодых актёров, режиссёров, сценаристов. Словом, ищем разные способы сотрудничества.

Так, 15 августа киностудия обнародует шорт-лист конкурса веб-сериалов. Победителя ждет 100 000 рублей на пилотную серию и договор о дальнейшем сотрудничестве. На конкурс подалось уже около 100 участников.

Пока киноулица выглядит такФото: Олег ЗОЛОТО

Зарабатывать планируют за счет сдачи в аренду имущества, услуг цехов и киноцентра, экскурсий и культурно-массовых мероприятий. Уже привели в порядок и открыли для всех желающих фотостудию. В сентябре дискуссии и кинопоказы возобновит «Ленфильм-клуб», а культурно-выставочный центр заработает не раньше 26 июля: на экскурсии будут пускать по пять человек, а в кинозал, рассчитанный на 198 зрителей, – по 50.

– В культурно-выставочном центре сделали все, что можно, от замены лампочек до химчистки кресел. В холле и кафе прошел ремонт, – рассказывает руководитель культурно-выставочного центра Георгий Поротов. – Благодаря тому, что архив переедет в другое здание, планируем расширить экспозицию и добавить раздел, посвященный комбинированным съемкам: выставим часы Эльсинора из «Гамлета», замок из «Золушки», «Аврору» из «Залпа «Авроры».

Фасады домов украсят граффити на кинематографическую темуФото: Олег ЗОЛОТО

Внимание к «Ленфильму» привлекают коллаборациями с дизайнерами и блогерами, а также Интернет-проектами. Например, в производство уже запустили серию «Ютюб»-выпусков о сотрудниках киностудии.

Готовят к запуску и «Ютюб»-шоу View Review, в котором специально для молодежи в 10 минутах, с шутками и яркими заставками, расскажут о ленфильмовской классике. Уже отсняли выпуски о «Даме с собачкой» и «Короле Лире», на очереди – «Свадьба в Малиновке». Выкладывать ролики в сеть обещают каждые две недели.

РОВЕСНИКИ РЕВОЛЮЦИИ

В 2021 году на «Ленфильме» ждут «оживления». На этом этапе площадки киностудии планируют использовать под крупные международные мероприятия типа ПМЭФ, а за рубежом станут проводить Дни «Ленфильма». Тогда же запланировали модернизацию энергосистем (80 миллионов рублей) и установку новейшего итальянского оборудования (17 миллионов рублей).

На сегодня старейшая киностудия страны занимает две площадки – на Петроградской стороне, в 10 зданиях, четырех из которых – памятники архитектуры, и на улице Тамбасова, где на 9,7 гектара ютятся еще около сотни арендаторов. Ранее участок на Тамбасова планировали продать, чтобы погасить долги, но теперь его судьба под вопросом. Причина в том, что перевезти оттуда полсотни автомобилей, которые снимаются в кино, просто некуда.

Здесь появится небольшой навесФото: Олег ЗОЛОТО

Состояние зданий и павильонов на Каменноостровском все еще далеко от идеала. Больше всего вопросов вызывают коммуникации.

– У тепловой сети срок эксплуатации уже 25 лет как закончился, износ – более 80 процентов. Если зима выдастся холодной, не гарантируем, что аварий не будет, – делится заместитель гендиректора по управлению имуществом Владимир Кудряшов. – А ведь наша котельная обеспечивает не только студию, но и три жилых дома, и один из двух ее котлов 1905 года выпуска. Водопровод построен больше 100 лет. Горячей воды нет.

Сейчас на киностудии занимаются ремонтом, пожарной безопасностью, укладкой асфальта. Провели инвентаризацию всего имущества. Впереди внесение всех фондов в каталоги.

КИНОШНЫЙ ПАССАЖ

В 2022-2023 годы «Ленфильм» ждет ренессанс. На этапе «Возрождение» в студии заработает кинематографическая школа, организуют фестиваль студенческого кино, а все службы загрузят киносъемочным процессом полностью.

Наконец, в 2024-2025 годах «Ленфильм» выйдет на «Развитие». Доходы превысят расходы. А на территории киностудии восстановят театр «Аквариум» и откроют пешеходную улицу, которую превратят в музейно-общественное пространство под открытым небом.

Павильон №5 требует капитального ремонтаФото: Олег ЗОЛОТО

Первый участок «киношного пассажа» откроют уже 16 августа. Проект Kino Corner охватит пространство сквозного прохода вдоль павильона №5. Здесь разместят сцену, зеленую зону отдыха, инсталляции и фудтраки. Гостям предложат лекции, концерты, выставки и, конечно, кинопоказы.

– На «Ленфильме» лежат и пылятся декорации из легендарных фильмов. Мы сказали: «Камон! Все это надо вытаскивать и показывать!», – говорит куратор проекта Kino Corner Никита Рогов.

Так, экспонатами киноулицы станут стул из «Трех толстяков» и тыква из «Золушки». А фасады зданий Kino Corner украсят граффити с кадрами из известных фильмов. Страт-артом на тему «Собачьего сердца», «Соломенной шляпки», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и «Операции Ы и других приключений Шурика» горожан порадуют знаменитые художники HoodGraff и Van Gee.

Граффити появятся на фасадах к 16 августа. Фото: Kino Corner

– Сам павильон №5 – дом-памятник, поэтому разукрасить его мы не можем. Но, возможно, оформить получится пристройку к нему, если ее признают более поздней, – объясняет куратор проекта Ксения Породько. – Сейчас этот вопрос как раз решается.

До октября Kino Corner будет работать по выходным, чтобы не мешать жизни киностудии. В будущем киноулицу думают сделать открытой летней площадкой.