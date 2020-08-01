Женская команда «Зенит» 1 августа сыграет свой первый матч

В субботу, 1 августа 2020 года, женский состав «Зенита» впервые выйдет на поле, чтобы показать, на что они способны. Первый в истории матч для «сине-бело-голубых» состоится на «ВЭБ Арене» в Москве в рамках 1-го тура Суперлиги. Соперницами петербурженок станут футболистки из московского ЦСКА.

- Стартовый свисток прозвучит в 17:00. «Зенит» выйдет на поле в белой форме, вратарь сыграет в желтом. Хозяева — в красно-синей форме, вратарь — в черном, - рассказала пресс-служба «Зенита».

Игра пройдет при закрытом гостевом секторе, болельщики домашней команды смогут присутствовать на игре при соблюдении всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Конечно, было бы здорово принимать первый тур дома, чтобы собрались болельщики. Дома стены свои берегут, как говорится. Но тем не менее мы готовы к этой игре, к выезду. Я всегда предпочитаю сильных соперников. Со слабыми ты сама не растешь, а ЦСКА — сильная команда. Так что мы посмотрим на свои силы, узнаем, что мы из себя представляем. Я думаю, это будет интересная игра, - отметила капитан женского «Зенита» Екатерина Сочнева.

О создании женской команды «Зенит» стало известно в январе 2020 года. Официальная презентация состоялась 9 марта на «Газпром Арене». Сине-бело-голубые должны были начать выступление в чемпионате в апреле, но из-за пандемии начало турнира было сдвинуто на август.

Суперлига пройдет в два круга, а не в три, как в прошлом сезоне. За четыре месяца клубы сыграют 14 туров, к которым добавятся кубковые поединки и отборочные встречи чемпионата Европы. В турнире сыграют восемь команд: «Зенит» (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва), «Локомотив» (Москва), «Краснодар» (Краснодар), «Чертаново» (Москва), «Енисей» (Красноярск), «Звезда-2005» (Пермь), «Рязань-ВДВ» (Рязань).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/762811" frameborder="0"></iframe> Женский "Зенит" провел тренировку и фотосессию на Дворцовой площади.Спортсменки позировали клубному фотографу и занимались на ярком солнцеОлег ЗОЛОТО

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