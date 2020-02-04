«Зенит» представил первых футболисток женской команды

4 Февр. 2020 2020-02-04T00:53:47+03:00

Три игрока пришли в клуб из мини-футбола

Изменить размер текста: A A

3 февраля «Зенит» наконец-то представил первых футболисток женской команды. В турнирах девушки будут участвовать уже с 2020 года. Тренирует их Ольга Порядина, которая с 2018-го является наставницей женской молодежной сборной России.

- К нам присоединились 13 футболисток! Это Екатерина Морозова, Ксения Олексюк, Елена Брусова, Ксения Батова, Людмила Шадрина, Вера Симановская, Дарья Шквара, Екатерина Сочнева, Татьяна Степанова, Славяна Астанкова, Юлия Запотичная, Кристина Федорова и Мария Дигурова. Все они заключили соглашения с сине-бело-голубыми, - передает пресс-служба «Зенита».

Три футболистки пришли в команду из мини-футбола. Еще трех «Зениту» удалось переманить из стана принципиального соперника – московского ЦСКА. Все новоиспеченные игроки «Зенита» уже выступали на профессиональном уровне, поэтому и руководство и фанаты клуба верят в их будущие успехи.

ИСТОЧНИК KP.RU