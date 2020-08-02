2020-08-02T10:12:45+03:00
Общество

Торговые центры и рынки могут закрыть на три месяца в Санкт-Петербурге из-за несоблюдения правил безопасности по коронавирусу

Также бизнесменов могут оштрафовать на полмиллиона рублей
Роман ЛЯЛИН
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Торговые центры и рынки ждет штраф за несоблюдения правил безопасности по коронавирусуТорговые центры и рынки ждет штраф за несоблюдения правил безопасности по коронавирусуФото: Артем КИЛЬКИН
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Рынкам, торговым центрам и магазинам в них может грозить большой штраф или даже закрытие на три месяца, если они не будут соблюдать санитарные правила безопасности, связанные с коронавирусом. Такими мерами пригрозил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Градоначальник заявил, что лично заметил, как многие эти правила игнорируют.

- Сотрудники Роспотребнадзора обратили внимание на несоблюдение санитарных и противоэпидемических требований в торговых центрах и на рынках, - пояснил Александр Беглов. - Сегодня лично убедился в этом. Хочу предупредить, что в случае несоблюдения соответствующих требований полиция, Роспотребнадзор будут штрафовать организации на сумму до 500 тысяч рублей, а также могут приостановить их деятельность на срок до 90 суток.

В ТЦ стоит соблюдать правила безопасности Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В ТЦ стоит соблюдать правила безопасностиФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор призвал жителей Санкт-Петербурга помнить о правилах безопасности и беречь своих близких.

Напомним, что в местах скопления людей лучше надевать защитные маски, также стоит держать дистанцию от людей два метра. Не стоит трогать руками лицо и забывать пользоваться антисептиком.

Торговые центры открылись в Санкт-Петербурге после долгого простоя из-за пандемии коронавируса 27 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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