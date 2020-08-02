Агент Кокорина объяснил, почему футболист будет играть за «Спартак», а не «Зенит»
Футболист Александр Кокорин после окончания контракта с "Зенитом" перешел в "Спартак". Московский клуб уже анонсировал его игру за цвета своей команды, выложив видео, в котором нападающей предстал в красной форме.
- 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента, - подтвердил "Спартак". - Добро пожаловать в «Спартак», Саша!
Сам Александр Кокорин в своем интервью не стал комментировать свой уход из "Зенита". Его отчим и агент Кирилл Логинов в разговоре с корреспондентом "КП-Петербург" намекнул, что уход из петербургского клуба был вынужденным.
- Кирилл Алексеевич, вот весь Санкт-Петербург сейчас гадает, почему не мы?
- Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают, - уточнил Логинов.
- То есть, это решение не Александра?
- Естественно, нет!
От дальнейших ответов Кирилл Логинов отказался.
Напомним, что Кокорин после освобождения из колонии был передан "Зенитом" в аренду в "Сочи". За южан нападающий забил семь мячей в десяти матчах.
Многие болельщики ждали возвращения Кокорина в клуб сине-бело-голубых. Об этом говорил и главный болельщик клуба артист Михаил Боярский.
«Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят». Первое интервью Александра Кокорина.
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Московский "Спартак" в воскресенье, 2 августа 2020 года, официально объявил о переходе нового футболиста. Форвард Александр Кокорин теперь - нападающий "красно-белых". Он достался бесплатно столичному клубу, поскольку его контракт с "Зенитом" подошел к концу. А последние полгода Кокорин был на правах аренды в "Сочи". (подробности)
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