Агент Кокорина объяснил, почему футболист будет играть за «Спартак», а не «Зенит»

Футболист Александр Кокорин после окончания контракта с "Зенитом" перешел в "Спартак". Московский клуб уже анонсировал его игру за цвета своей команды, выложив видео, в котором нападающей предстал в красной форме.

- 29-летний нападающий присоединился к нашему клубу на правах свободного агента, - подтвердил "Спартак". - Добро пожаловать в «Спартак», Саша!

Сам Александр Кокорин в своем интервью не стал комментировать свой уход из "Зенита". Его отчим и агент Кирилл Логинов в разговоре с корреспондентом "КП-Петербург" намекнул, что уход из петербургского клуба был вынужденным.

- Кирилл Алексеевич, вот весь Санкт-Петербург сейчас гадает, почему не мы?

- Так вы у руководства Санкт-Петербургского клуба поинтересуйтесь, они лучше знают, - уточнил Логинов.

- То есть, это решение не Александра?

- Естественно, нет!

От дальнейших ответов Кирилл Логинов отказался.

Напомним, что Кокорин после освобождения из колонии был передан "Зенитом" в аренду в "Сочи". За южан нападающий забил семь мячей в десяти матчах.

Многие болельщики ждали возвращения Кокорина в клуб сине-бело-голубых. Об этом говорил и главный болельщик клуба артист Михаил Боярский.

«Хочу вернуть тот «Спартак», который все любят». Первое интервью Александра Кокорина.

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Московский "Спартак" в воскресенье, 2 августа 2020 года, официально объявил о переходе нового футболиста. Форвард Александр Кокорин теперь - нападающий "красно-белых". Он достался бесплатно столичному клубу, поскольку его контракт с "Зенитом" подошел к концу. А последние полгода Кокорин был на правах аренды в "Сочи". (подробности)