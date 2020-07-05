«Ждем возвращения Кокорина - он усилит команду»: Михаил Боярский празднует победу «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020

Футбольный клуб "Зенит" второй год подряд досрочно становится чемпионом России! Решающим матчем для команды с берегов Невы стала игра с "Краснодаром" 5 июля 2020 года. Поединок получился захватывающим и достойным. Сине-бело-голубые забивали, а южане все нагоняли. Казалось, что клубы так и будут обмениваться голами. Но прошлый, а теперь и нынешний чемпион страны все же дожал соперников. Голами у "Зенита" отличились Сердар Азмун, оформивший дубль, Артем Дзюба и Алексей Сутормин, поставивший точку в матче. И теперь "Зенит" стал чемпионом России по футболу-2020.

За игрой следил и главный фанат сине-бело-голубых Михаил Боярский. "Комсомолка" дозвонилась до артиста, когда у него из экрана комментатор кричал: "Поздравляем "Зенит!".

"Зенит" стал чемпионом России Фото: ФК "Зенит"

- Равные были силы, - признал довольный Михаил Боярский. - Мне понравилось, как играл "Краснодар". Очень азартно, достойно. Хороший противник. "Зенит" рано расслабился, особенно после гола Азмуна. А потом собрались и сделали все здорово. Но конечно Азмун молодец! Его дубль во много и помог нам выиграть. Ну и, конечно, Лунев спас нас от гола. Замечательная игра была. Все хорошо. Достойные чемпионы.

"Зенит" стал чемпионом России Фото: ФК "Зенит"

- "Зенит" второй год подряд достойно становится чемпионом...

- Это замечательно! Будем отмечать в Петербурге. Нынешний состав можно назвать самым сильным. И Семак, разумеется, большую роль играет в этом. Да и победителей не судят.

- Как думаете, что нам ждать от следующего сезона?

- Не могу сейчас сказать сразу, потому что неизвестно, останется ли Азмун в команде. И неизвестно, насколько изменится состав. Бесспорно, команда многое потеряет, если он уйдет. Но Дзюба останется на месте. Может, придет Кокорин. Посмотрим. Я жду возвращения Кокороина. Надеюсь, он усилит команду. Спасибо! Поздравляю вас!

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