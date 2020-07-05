2020-07-05T23:08:15+03:00
Спорт

«Ждем возвращения Кокорина - он усилит команду»: Михаил Боярский празднует победу «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020

Главный фанат сине-бело-голубых рассказал, как "Зенит" смог стать чемпионом России по футболу-2020 и чего он ждет от любимой команды в следующем сезоне
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Михаил Боярский отмечает победу "Зенита"Михаил Боярский отмечает победу "Зенита"
Изменить размер текста:

Футбольный клуб "Зенит" второй год подряд досрочно становится чемпионом России! Решающим матчем для команды с берегов Невы стала игра с "Краснодаром" 5 июля 2020 года. Поединок получился захватывающим и достойным. Сине-бело-голубые забивали, а южане все нагоняли. Казалось, что клубы так и будут обмениваться голами. Но прошлый, а теперь и нынешний чемпион страны все же дожал соперников. Голами у "Зенита" отличились Сердар Азмун, оформивший дубль, Артем Дзюба и Алексей Сутормин, поставивший точку в матче. И теперь "Зенит" стал чемпионом России по футболу-2020.

За игрой следил и главный фанат сине-бело-голубых Михаил Боярский. "Комсомолка" дозвонилась до артиста, когда у него из экрана комментатор кричал: "Поздравляем "Зенит!".

"Зенит" стал чемпионом России Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" стал чемпионом России Фото: ФК "Зенит"

- Равные были силы, - признал довольный Михаил Боярский. - Мне понравилось, как играл "Краснодар". Очень азартно, достойно. Хороший противник. "Зенит" рано расслабился, особенно после гола Азмуна. А потом собрались и сделали все здорово. Но конечно Азмун молодец! Его дубль во много и помог нам выиграть. Ну и, конечно, Лунев спас нас от гола. Замечательная игра была. Все хорошо. Достойные чемпионы.

"Зенит" стал чемпионом России Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" стал чемпионом России Фото: ФК "Зенит"

- "Зенит" второй год подряд достойно становится чемпионом...

- Это замечательно! Будем отмечать в Петербурге. Нынешний состав можно назвать самым сильным. И Семак, разумеется, большую роль играет в этом. Да и победителей не судят.

- Как думаете, что нам ждать от следующего сезона?

- Не могу сейчас сказать сразу, потому что неизвестно, останется ли Азмун в команде. И неизвестно, насколько изменится состав. Бесспорно, команда многое потеряет, если он уйдет. Но Дзюба останется на месте. Может, придет Кокорин. Посмотрим. Я жду возвращения Кокороина. Надеюсь, он усилит команду. Спасибо! Поздравляю вас!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Золотой дубль: «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу 2020, обыграв на выезде «Краснодар» 2:4

Петербургский клуб «Зенит» стал чемпионом России по футболу 2020 за четыре тура до конца турнира (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Зенит - чемпион России по футболу 2020»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Ждем возвращения Кокорина - он усилит команду»: Михаил Боярский празднует победу «Зенита» в чемпионате России по футболу 2020
Главный фанат сине-бело-голубых рассказал, как "Зенит" смог стать чемпионом России по футболу-2020 и чего он ждет от любимой команды в следующем сезоне
Новости 24
Семак: Команда голодная до побед, мы заслуженно стали чемпионами
Двойное счастье: Сергей Семак рассказал о внучке и втором чемпионстве "Зенита"
Иван Ургант поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России по футболу 2020
Появилось «жаркое» видео из чемпионской раздевалки «Зенита»
"Зенит" - Чемпион России по футболу-2020: петербургская команда выиграла титул второй раз подряд
В день рождения внучки Семака «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу
Огород в виде лодки появится на набережной реки Карповки
По простыням на 7 этаж: петербуржцы придумали оригинальный способ доставки алкоголя на самоизоляции
«Кому-то со штрафом не повезет»: на проспекте КИМа ОМОН оцепил остановку
Ставшую долгостроем школу искусств на Туристской улице должны сдать в августе
Уличные пьянки на Рубинштейна и Думской закончились для 44 петербуржцев в отделении полиции
Огромные радужные пятна заметили петербуржцы на реке Смоленке
В Пулково приземлился самолет из Китая с петербуржцами на борту
Находка в стиле Шекспира: Рыбак обнаружил череп человека на берегу Финского залива в Курортном районе
Бережливую поликлинику с бассейном откроют в Санкт-Петербурге до конца года
Беглов осмотрел новую школу в Приморском районе. Она откроется 1 сентября
18-летняя петербурженка попросила полицейских не наказывать мужчину, который ее «изнасиловал»
В Ленинградской области ищут троих подростков, которые ушли из дома и не вернулись
275 человек в Санкт-Петербурге заразились коронавирусом за минувшие сутки
Петербуржцы выстроились в длинные очереди, чтобы попасть в Ботанический сад
За последние сутки в Петербурге на коронавирус обследовали более 17 тысяч человек
ОМОН проведал отдыхающих на улице Рубинштейна в ночь на 5 июля
Синоптики рассказали, когда в Санкт-Петербурге закончатся дожди