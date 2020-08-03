Начальник метро Санкт-Петербурга Владимир Гарюгин уходит с поста

Владимир Гарюгин, бессменный начальник метрополитена Санкт-Петербурга на протяжении последних 30 лет, уходит со своего поста. Эту информацию «Комсомолке» подтвердили в пресс-службе подземки. Кто заменит Гарюгина, в предприятии пока не знают.

- Владимир Александрович не увольняется, а покидает свою должность в связи с выходом на пенсию. Когда он официально уйдет с поста? Наверное, с 4 августа, но соответствующего документа пока нет, - уточнили журналисту «КП-Петербург» в пресс-службе метрополитена.

Владимир Гарюгин возглавил подземку еще в далеком январе 1990 года. В мае 2020-го его наградили званием Почетного гражданина Санкт-Петербурга.

Была в его биографии и черная полоса, когда с 2015 года начальник метрополитена находился под уголовным делом. Его подозревали в превышении должностных полномочий при заключении договора на постройку вестибюля «Адмиралтейской» и надстройки в виде ТЦ. Тогда у главы подземки арестовали много имущества: авто, дом, земельные участки, деньги на счетах. Но в середине 2017 года в действиях Гарюгина не нашли состава преступления и его освободили от бремени уголовного дела.