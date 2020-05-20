Шляхто и Гарюгин стали новыми почетными гражданами Санкт-Петербурга

20 Май 2020 2020-05-20T15:45:50+03:00

Кроме глав метрополитена и Центра Алмазова на звание претендовала и Эдита Пьеха

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Депутаты городского парламента выбрали новых почетных граждан Санкт-Петербурга. Ими стали начальник метрополитена Владимир Гарюгин и директор Национального медицинского исследовательского центра им. В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

- Шляхто - 37 голосов, Гарюгин - 30, Резник (Илья) - 17, Пьеха - 12. Позор. Я голосовал за Пьеху, - сообщает в своем телеграм-канале депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Напомним, что в нынешнем году на звание почетного гражданина кроме Владимира Гарюгина и Евгения Шляхто претендовали композитор Илья Резник и певица Эдита Пьеха.

Последняя - абсолютный рекордсмен по номинациям на получение звания. Эдиту Станиславовну выдвигали 17 раз, однако депутаты каждый год находили более достойных горожан. А последние два года звание и вовсе не присуждалось, в том числе по причине "неправильно поданных документов". И лишь на третий год народные избранники смогли назвать два имени.

Отметим, что сама Эдита Пьеха уже давно с иронией относится к ситуации с присуждением ей почетного звания. По информации "Комсомолки", в нынешнем году она даже не хотела выдвигаться. Сейчас заслуженная артистка старается беречь здоровье и живет в своем загородном доме.

Эдита Пьеха в очередной раз не стала почетным гражданином города на Неве.Фото: Александр ГЛУЗ

ИСТОЧНИК KP.RU