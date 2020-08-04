Ждать осталось недолго: главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, когда в город вернется солнце и тепло

Дожди и не самая жаркая погода, установившаяся в Санкт-Петербурге в начале августа, наводят горожан на грустные мысли о том, что настоящее лето уже кончилось. Но отчаиваться рано. Главный синоптик Северной столицы рассказал, когда в город вернется солнце и тепло и смогут ли еще петербуржцы позагорать.

- В общем-то и сейчас тепло – больше двадцати градусов, но дожди. Заканчиваются они завтра. Уходит циклон, и погоду будет определять антициклон. Температура сразу будет +21…+26 градусов. Он задержится примерно на шесть-семь дней и у нас будет теплая, хорошая погода, - сообщил «КП-Петербург» главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов.

Дальше загадывать рано, но циклоны непременно вернутся в Петербург. Им будут сопутствовать дожди и понижение дневных температур. Пока об этом думать рано - больше чем на неделю синоптики точных прогнозов не дают, но желающим поймать один из последних кусочков лета, лучше времени не терять.

Любителям позагорать лучше не упустить эту возможность.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас будет хорошая возможность позагорать. Где-то с 6 по 13 августа ожидается приятная погода. В целом месяц у нас приличный, 50-90% осадков, на полградуса-градус выше нормы, но это в общем, а когда придут новые циклоны – сказать трудно. Возможно похолодание и дожди будут в середине месяца, а потом снова потеплеет, - считает синоптик.

Ну а до 6 августа петербуржцам придется еще денек потерпеть. 5 числа синоптики обещают осадки, ночью – сильные. И в эти моменты лучше оставаться дома, как советует МЧС.