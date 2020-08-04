2020-08-04T17:13:13+03:00
Общество

Ждать осталось недолго: главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал, когда в город вернется солнце и тепло

У горожан будет еще неделя, чтобы успеть позагорать до конца лета
Петр КИБЕР
Поделиться:
Уже 6 августа в Петербург вернется солнечная погода.Уже 6 августа в Петербург вернется солнечная погода.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Дожди и не самая жаркая погода, установившаяся в Санкт-Петербурге в начале августа, наводят горожан на грустные мысли о том, что настоящее лето уже кончилось. Но отчаиваться рано. Главный синоптик Северной столицы рассказал, когда в город вернется солнце и тепло и смогут ли еще петербуржцы позагорать.

- В общем-то и сейчас тепло – больше двадцати градусов, но дожди. Заканчиваются они завтра. Уходит циклон, и погоду будет определять антициклон. Температура сразу будет +21…+26 градусов. Он задержится примерно на шесть-семь дней и у нас будет теплая, хорошая погода, - сообщил «КП-Петербург» главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов.

Дальше загадывать рано, но циклоны непременно вернутся в Петербург. Им будут сопутствовать дожди и понижение дневных температур. Пока об этом думать рано - больше чем на неделю синоптики точных прогнозов не дают, но желающим поймать один из последних кусочков лета, лучше времени не терять.

Любителям позагорать лучше не упустить эту возможность. Фото: Олег ЗОЛОТО

Любителям позагорать лучше не упустить эту возможность.Фото: Олег ЗОЛОТО

- Сейчас будет хорошая возможность позагорать. Где-то с 6 по 13 августа ожидается приятная погода. В целом месяц у нас приличный, 50-90% осадков, на полградуса-градус выше нормы, но это в общем, а когда придут новые циклоны – сказать трудно. Возможно похолодание и дожди будут в середине месяца, а потом снова потеплеет, - считает синоптик.

Ну а до 6 августа петербуржцам придется еще денек потерпеть. 5 числа синоптики обещают осадки, ночью – сильные. И в эти моменты лучше оставаться дома, как советует МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ФК «Ленинградец» начнет новый сезон матчем на стадионе в Рощино
Автомобильный объезд Гатчины откроется 7 августа
Куривший в постели житель Песочного погиб при пожаре
Новые фонари установили на Дворцовой улице в Санкт-Петербурге
Фуд-корты в ТЦ открылись в «желтой» зоне Ленобласти
МЧС предупреждает о сильном дожде в Санкт-Петербурге
Пьяный отец бросил 5-летнюю дочку одну на детской площадке в Санкт-Петербурге
Пожар произошел на Ижорском заводе в Колпино
Водитель умер за рулем внедорожника, который вылетел с дороги
КГИОП пообещал сохранить историческую брусчатку на проспекте Римского-Корсакова
Пять новых направлений открылись в Пулково
Мужчина зарыл в землю сына, получившего удар током
Маломерным судам могут запретить плавать по рекам и каналам Санкт-Петербурга
Петербургские мужчины больше всех страдают от приставаний женщин
Новая дорога появится в Кировском районе Ленинградской области
Движение в тоннеле под Литейным мостом ограничат почти на месяц
Трубач устроил утренний концерт жителям двора на Туристской улице в Санкт-Петербурге
Мошенники продали пенсионерке устройства для пожаротушения в Ленинградской области
Историческую брусчатку обнаружили во дворе дома на Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге
Поперечную флейту украли из квартиры священника на бульваре Новаторов
Четыре машины разбились в ДТП на Парнасе
Более 9,8 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки
«Лада» улетела в березу после ДТП с такси
Срок действия жилищных сертификатов продлят на полгода