МЧС предупреждает о сильном дожде в Санкт-Петербурге
Сильный дождь обрушится на Санкт-Петербург ночью 5 августа. Об этом жителей города предупреждает региональное управлений МЧС России. В ведомстве рассказали, что надо делать при непогоде, дабы не попасть в беду.
- Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.
Водителям рекомендуется не форсировать, особенно сходу, глубокие лужи. Двигатель машины может получить гидроудар, да и вообще можно застрять в яме – неизвестно, что скрывает вода. Опасно и ездить по трассе в ливень. Лучше съехать на обочину и переждать, но только не выключая фары, «аварийку» и габаритные огни.
Напомним, что петербургский гидрометцентр предупреждает о дождях в среду. А вот в четверг осадков уже не ожидается.
ИСТОЧНИК KP.RU