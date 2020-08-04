МЧС предупреждает о сильном дожде в Санкт-Петербурге

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:50:12+03:00

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Сильный дождь обрушится на Санкт-Петербург ночью 5 августа. Об этом жителей города предупреждает региональное управлений МЧС России. В ведомстве рассказали, что надо делать при непогоде, дабы не попасть в беду.

- Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Если сильный дождь застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Водителям рекомендуется не форсировать, особенно сходу, глубокие лужи. Двигатель машины может получить гидроудар, да и вообще можно застрять в яме – неизвестно, что скрывает вода. Опасно и ездить по трассе в ливень. Лучше съехать на обочину и переждать, но только не выключая фары, «аварийку» и габаритные огни.

Напомним, что петербургский гидрометцентр предупреждает о дождях в среду. А вот в четверг осадков уже не ожидается.

ИСТОЧНИК KP.RU