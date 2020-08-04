Умирающего лося спасли из Финского залива в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге прошла необычная операция по спасению молодого лося. Истощенного и напуганного сохатого заметили петербуржцы, отдыхающие в курортной зоне в Сестрорецке вечером в понедельник, 3 августа 2020 года. Животное плыло по акватории Финского залива, и несмотря на все усилия, никак не могло выбраться на берег самостоятельно. Ноги у лося заплетались, он спотыкался и падал.
- Здесь рядом лесной массив, это естественная среда обитания животного. По всей видимости, лось увидел людей, испугался, забежал в воду и уже самостоятельно не смог выйти на берег. Он молодой, поэтому быстро устал, - отметили прибывшие на место специалисты Комитета по природопользованию.
После выстрела снотворным у лося подкосились ноги и он упал в водуФото: принтскрин видео.
Лось, даже молодой, животное не простое. А напуганный сохатый представлял реальную опасность и для себя, и для отдыхающих. Предсказать его поведение практически невозможно. Тогда специалисты приняли решение – надо стрелять. Но стрелять не на поражение, а из воздушного ружья, заряженного дротиками со снотворным.
- Ситуация осложнялась тем, что лось находился в воде и после действия снотворного мог захлебнуться и утонуть, - рассказали в комитете.
Спасатель приблизился к нервничающему сохатому на 10 метров и прицельным выстрелом всадил в него дозу. Лось зашатался еще сильнее, лапы подкосились, и в момент он рухнул в воду. Работники комитета быстро прибежали к животному, погрузили его на носился, вынесли на берег, а затем отвезли в лес.
Очнувшись, сохатый с удовольствие поел из рук своих спасителейФото: принтскрин видео.
Оказавшись в родной стихии, лось пришел в себя, пожевал листочков, которыми его угостили спасатели, а подкрепившись, отправился домой.
Комитет по природопользованию напомнил, что лось – это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть. В случае обнаружения животного на территории города следует сообщать информацию в круглосуточную Мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36.
Умирающего лося вытащили из Финского залива благодаря спасительному выстрелу.Видео: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга
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ИСТОЧНИК KP.RU