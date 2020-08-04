2020-08-04T17:13:13+03:00
Дом. Семья

Умирающего лося спасли из Финского залива в Санкт-Петербурге

Чтобы вытащить сохатого из воды, в него пришлось стрелять [видео, фото]
Лилия КОЗЛОВА
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Истощенного лося спасли из Финского залива в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованиюИстощенного лося спасли из Финского залива в Петербурге / Фото: Комитет по природопользованию
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В Санкт-Петербурге прошла необычная операция по спасению молодого лося. Истощенного и напуганного сохатого заметили петербуржцы, отдыхающие в курортной зоне в Сестрорецке вечером в понедельник, 3 августа 2020 года. Животное плыло по акватории Финского залива, и несмотря на все усилия, никак не могло выбраться на берег самостоятельно. Ноги у лося заплетались, он спотыкался и падал.

- Здесь рядом лесной массив, это естественная среда обитания животного. По всей видимости, лось увидел людей, испугался, забежал в воду и уже самостоятельно не смог выйти на берег. Он молодой, поэтому быстро устал, - отметили прибывшие на место специалисты Комитета по природопользованию.

После выстрела снотворным у лося подкосились ноги и он упал в воду Фото: принтскрин видео.

После выстрела снотворным у лося подкосились ноги и он упал в водуФото: принтскрин видео.

Лось, даже молодой, животное не простое. А напуганный сохатый представлял реальную опасность и для себя, и для отдыхающих. Предсказать его поведение практически невозможно. Тогда специалисты приняли решение – надо стрелять. Но стрелять не на поражение, а из воздушного ружья, заряженного дротиками со снотворным.

- Ситуация осложнялась тем, что лось находился в воде и после действия снотворного мог захлебнуться и утонуть, - рассказали в комитете.

Спасатель приблизился к нервничающему сохатому на 10 метров и прицельным выстрелом всадил в него дозу. Лось зашатался еще сильнее, лапы подкосились, и в момент он рухнул в воду. Работники комитета быстро прибежали к животному, погрузили его на носился, вынесли на берег, а затем отвезли в лес.

Очнувшись, сохатый с удовольствие поел из рук своих спасителей Фото: принтскрин видео.

Очнувшись, сохатый с удовольствие поел из рук своих спасителейФото: принтскрин видео.

Оказавшись в родной стихии, лось пришел в себя, пожевал листочков, которыми его угостили спасатели, а подкрепившись, отправился домой.

Комитет по природопользованию напомнил, что лось – это мощное дикое животное, к которому не нужно приближаться. Почуяв угрозу, он может напасть. В случае обнаружения животного на территории города следует сообщать информацию в круглосуточную Мобильную экологическую дежурную службу по телефону 417-59-36.

Умирающего лося вытащили из Финского залива благодаря спасительному выстрелу.Видео: Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга

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ИСТОЧНИК KP.RU

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