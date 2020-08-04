Самолет «Санкт-Петербург - Красноярск» срочно сел в Пулково из-за трещины в стекле

Самолет, который следовал рейсом «Санкт-Петербург - Красноярск», срочно вернули в Пулково из-за найденной трещины в стекле. Судно FV 6573A вылетело из аэропорта по плану в 20:05. Однако спустя несколько минут, уже в воздухе, экипаж заметил, что стекло кабины треснуто. Капитан воздушного судна принял решение не рисковать жизнями 108 пассажиров и полететь обратно в аэропорт Северной столицы.

- Силы и средства аэропорта Пулково привели в полную готовность. Посадка прошла благополучно ровно в 21:15 по московскому времени, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Сейчас с пассажирами, которые явно рассчитывали оказаться в Красноярске, а не в Санкт-Петербурге, работают представители авиакомпании «Россия», которой принадлежит самолет. Вопрос о доставке людей пока что открыт.

Напомним, ранее самолет «Санкт-Петербург - Казань» подал сигнал ЧС при заходе на посадку из-за сообщения о минировании.