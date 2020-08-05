Авиабилеты в Черногорию из Санкт-Петербурга появились в продаже: прямые рейсы начнутся с 19 августа

Авиабилеты из Санкт-Петербурга в Черногорию стали одним из самых активных поисковых запросов после того, как 4 августа правительство этой балканской страны объявило о снятии всех ограничений для россиян. Теперь отдохнуть на курортах можно без справок, но сначала в Черногорию надо улететь. А прямых рейсов из Петербурга еще нет.

- Количество поисков авиабилетов из Санкт-Петербурга в Тиват выросло в 11 раз. Сейчас есть в продаже билеты на прямые рейсы у MontenegroAirlines, - начиная с 19 августа, - сообщает пресс-служба сервиса путешествий Туту.ру

Надо сказать, что несмотря на решение черногорского правительства, Россия пока официально не восстановила международное авиасообщение с это страной. Сейчас улететь в Черногорию из Петербурга или Москвы можно с пересадками в Турции или Великобритании, но стоимость таких перелетов находится в районе 50 тысяч рублей в одну сторону.

У российских туристов в Черногории не будут спрашивать даже справки.Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

А вот на прямые рейсы билеты туда-обратно можно купить за 20-30 тысяч на человека, но на отдельные даты. А в основном перелет обойдется примерно в 35 тысяч в обе стороны на одного пассажира.

Напомним, что пока Россия официально разрешила открыть авиасообщение только с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первые рейсы в Стамбул из Пулково улетели почти со 100-процентной загрузкой. Есть билеты и в Анталью, но цены на ближайшие дни кусаются - от 90 тысяч рублей туда-обратно. А вот на середину августа перелет будет стоить уже 25-26 тысяч.