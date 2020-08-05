2020-08-05T16:34:52+03:00
Общество

Как правильно выбрать смартфон для пожилого человека

Позвонить родственникам, записаться к врачу, прочитать новости или зайти на сайт Пенсионного фонда - смартфон становится привычным помощником людей старшего возраста
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Как правильно выбрать смартфон для пожилого человека. Фото: МТС Медиа.Как правильно выбрать смартфон для пожилого человека. Фото: МТС Медиа.
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Если еще недавно наши мамы и папы отдавали предпочтение простым кнопочным телефонам, то сейчас, очевидно, что их функционала им стало недостаточно. Вместе с экспертами МТС мы выяснили, какой смартфон выбрать для них.

Главные характеристики смартфона

Прежде всего, с большим экраном - для удобства управления. Настраивая его, сделайте текст четким и крупным.

Выбирайте гаджет с мощным аккумулятором. Многие пожилые люди пользуются простыми мобильными телефонами, которые не нуждаются в частой подзарядке. Отдайте предпочтение модели, которая уверенно продержит зарядку пару суток.

Простота в использовании также очень важна. Хотя все смартфоны на ОС Android имеют схожее меню, перед покупкой проверьте, как работают самые основные функции. Те действия, которые не представляют никакой трудности для молодых людей, например, снятие трубки на сенсорном экране, могут быть сложными для людей постарше. Убедитесь, что экран хорошо откликается, и управляться с гаджетом действительно легко.

Под такие критерии, например, подходят следующие модели смартфонов:

Honor 7S

Его экран больше, чем у предыдущих - 5,45 дюйма. А значит, управление всеми функциями, просмотр фото и видео станут ещё проще. Встроенная память — 16 Гб. Этого вполне достаточно для работы всех необходимых приложений.

Huawei Y5 Lite

Скруглённые уголки, плавные линии и бархатистая на ощупь поверхность - этот смартфон идеально лежит в руке. Он удобен даже для тех, кто раньше не пользовался таким крупным (диагональ экрана - 5,45 дюйма) гаджетом. Время работы в режиме разговора - 17 часов, что также выделяет его среди конкурентов.

Samsung Galaxy J2

Смартфон работает на Android Go - это облегчённая версия ОС. Она меньше нагружает оперативную память, а значит, все приложения будут работать быстро. Ёмкость аккумулятора чуть ниже, чем у Honor и Huawei, но за счёт более экономичного экрана (диагональ 5 дюймов) разговаривать непрерывно можно до 18 часов.

После покупки телефона, не забудьте настроить полезные функции так, чтобы они были доступны с главного экрана. Так их проще будет найти.

Установите на смартфон приложения, которые могут понадобиться близкому человеку в первую очередь: мессенджеры, сервисы госуслуг, онлайн-банк. Возможность оперативно узнать новости, посмотреть любимый фильм или сериал, пообщаться с врачом или позвонить по «Скайпу» родственникам сделают жизнь пожилых людей приятнее и комфортнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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