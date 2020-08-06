Снятие режима самоизоляции в Санкт-Петербурге с 8 августа 2020 года: что изменится

С 8 августа 2020 года в Санкт-Петербурге разрешили открыться паркам аттракционов на открытом воздухе и проводить массовые мероприятия. Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное частичное снятие режима самоизоляции начнет действовать в Санкт-Петербурге с 8 августа 2020 года. Губернатор Александр Беглов уже подписал соответствующее постановление.

Власти Северной столицы разрешили открыться паркам аттракционов, но только тем, которые находятся на открытом воздухе. При этом заполнять их можно не больше, чем на 50%. Естественно, с посетителей потребуют защитные маски. Однако их разрешат снять на самом аттракционе, чтобы это не принесло каких-либо проблем. Не обойдется и без требования соблюдать социальную дистанцию, особенно между посетителями и работниками парка развлечений.

На самом аттракционе маску разрешат снять и кричать во весь голос. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Также на кассе, на стойке администратора и оператора и в местах хранения личных вещей посетителей должен быть установлен защитный экран, - добавляют в пресс-службе Смольного.

Открыться паркам аттракционов позволят только после принятия соответствующего стандарта безопасности и получения уникального QR-кода.

Вдобавок, посмотрев на безопасное проведение таких массовых событий как парад ко Дню ВМФ или полумарафон «ЗаБег», Смольный снял запрет на спортивные, культурные и зрелищные мероприятия при условии, что при зрителях будут средства индивидуальной защиты и возможность держаться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

За ТЦ теперь будут следить пристальнее, а с посетителей будут требовать не только маску, но и перчатки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Помимо этого в постановлении отдельное внимание сосредоточено на торговых центрах, некоторые из которых после возобновления работы позабыли о мерах безопасности. Из любопытного – теперь с посетителей потребуют не только маску, но и перчатки.

- Собственников ТЦ теперь обязали не допускать нахождения в помещениях общего пользования граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук, - поясняют в Смольном.

Напомним, ранее в метро Санкт-Петербурга ужесточили масочный режим.