Плавает даже Петр I: Пятый фестиваль сапсерфинга прошел в Санкт-Петербурге

Сапсерферы в разнообразных костюмах собрались в центре Санкт-Петербурга. Фото: instagram.com/sup_district

Очередной красочный фестиваль сапсерфинга прошел в Санкт-Петербурге. В этот раз маршрут участников проходил по рекам Фонтанке и Мойке, а также по Крюкову каналу и каналу Грибоедова. В программе было и спринтерское соревнование, и яркий парад. По сообщениям очевидцев из соцсетей, собралось точно не меньше 2 тысяч участников.

Вот такое воображение у участников! Фото: vk.com/unreleased_dtp

- Поток позитива! Кого только не было! Можно сказать, что участники без костюмов смотрелись даже более экзотично. Собаки плывут с хозяевами, дирижеры с пюпитрами, шаманы с бубнами, кто-то нашел принца (причем сразу хоккеиста), но мой фаворит – сноубордист на сапе, - рассказывает петербурженка Ирина в своем Instagram.

На воде собралось не меньше 2 тысяч сапсерферов. Фото: instagram.com/sup_district

Карнавал стартовал в 10 утра у Марсова поля. Участники снова смогли удивить зрителей своими необычными костюмами. Судя по снимкам, там были все на свете: хоккеисты, прекрасные принцы и принцессы, динозавры, викинги, шаманы, фрукты, Петр I, русский мужик в валенках, разнообразные сказочные персонажи и даже чумные доктора как раз во время пандемии коронавируса.

Да, это то, о чем вы подумали. Фото: instagram.com/kseniag9/

Кого-то фестиваль даже разбудил.

- Доброе утро, это Питер, детка! Хватит спать. Тебя вытаскивают с кровати каждое утро! Ведь это культурный город. Сегодня за окном за окном культурная программа, - пишет жительница Центрального района Ирина во «Вконтакте».

Напомним, ранее журналистка «Комсомолки» разобралась, где найти инструктора и места для катания на сапборде. Оказалось, что заниматься модным водным развлечениям под силу каждому.