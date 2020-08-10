Десятки людей возложили цветы у посольства Беларуси в Санкт-Петербурге

Белорусы собрались на акции в поддержку родной страны у посольства в Санкт-Петербурге.
Фото: Полина ШАНДРАК
Второй день на улице Бона Бруевича у отделения посольства Беларуси в Санкт-Петербурге шумно и многолюдно. 9 августа здесь собралось около 2 тысяч белорусов, чтобы проголосовать на выборах президента. В понедельник, 10 августа, вечером люди вернулись сюда, чтобы возложить цветы и выразить беспокойство за здоровье своих земляков, участвующих в протестах в Минске. Напомним, по информации ЦИК, действующий президент Лукашенко намного опережает по голосам оппозиционера Тихановскую, которая отказывается признавать результаты выборов.
Некоторые белорусы считают, что в протестах в Минске есть погибшие.
Фото: Полина ШАНДРАК
В Минздраве Беларуси заверяют, что никто из протестующих не погиб. Некоторые люди находятся в тяжелом состоянии после столкновения с силовиками, что лично увидел журналист "КП" Владимир Ворсобин, побывавший в эпицентре событий.
За порядком акции наблюдала полиция, обошлось без задержаний.
Фото: Полина ШАНДРАК
Тем временем молчать не готовы и петербургские белорусы.
- Я пришла к посольству поддержать свой народ. В Беларуси у меня родители, близкие, друзья. Мне не все равно, что происходит с моей страной, - поделилась Арина Ларина, которая живет в Санкт-Петербурге уже на протяжении трех лет.
Арина Ларина хоть и живет в Санкт-Петербурге три года, но переживает за родных в Беларуси.
Фото: Полина ШАНДРАК
Анна Самойлова переехала из Минска в 2019 году в город на Неве в поисках лучшей жизни.
- Я здесь, чтобы те, кто сейчас выходят на улицы своих городов в Беларуси, знали, что белорусы в других странах переживают за будущее своего государства вместе с ними, - высказалась она.
Даже в сумерки у посольства оставалось много людей.
Фото: Полина ШАНДРАК
Людей у посольства, несмотря на вечерний холод, становилось все больше и больше. Они зажгли свои «фонарики» в знак единения и памяти. Временами белорусы включали песни Ляписа Трубецкого и хит группы "Кино" - "Перемен".
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