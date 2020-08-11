В ТК «Невский Центр» откроют фуд-холл. Фото предоставлено ТЦ «Невский Центр».

Фуд-холл площадью 2678 кв. м планируется открыть в начале июля следующего года на 5 этаже ТЦ «Невский Центр». Оператором станет Ginza Project, с которой комплекс сотрудничает уже 10 лет. Здесь будет представлено 20-25 концепций, где посетители смогут попробовать блюда кухонь со всего мира. Попасть в фуд-холл можно будет не только из торгового комплекса, но и непосредственно с Невского проспекта – на лифте, расположенном рядом с главным входом в ТК.

- С появлением фуд-холла наши посетители получат максимально возможный набор форматов обслуживания и ценовых категорий: сегодня можно остановить свой выбор на фастфуде или шведском столе, завтра сходить с друзьями в фуд-холл, а на выходных – отужинать в видовом ресторане, – рассказывает генеральный директор ТК «Невский Центр» Дарья Ветрова. – Мы видим профессиональную работу команды Ginza Project, поэтому уверены, что новое пространство будет уникальным и максимально комфортным для посетителей, куда захочется возвращаться снова и снова, экспериментировать с новыми блюдами и наслаждаться любимыми вкусами.