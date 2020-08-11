«Вместе мы сила»: Полиция наградила парня, который в свой день рождения задержал вора, вооруженного ножом

Никите предложили работу в МВД Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Никита Калашников 27 июля праздновал свое 24-летие и шел вместе с другом на прогулку, когда в подъезде заметил, как подозрительный мигрант ковыряет ножом дверь квартиры. Парень сразу смекнул, что вот-вот здесь произойдет ограбление, и не остался в стороне. Несмотря на оружие преступника, Никита бросился к преступнику. Тот было дал деру, но не тут-то было. Калашников оказался быстрее. Одним ударом он выбил нож из рук вора и вместе с другом стал удерживать его до приезда полиции. И сегодня силовики отблагодарили смелого парня. Награждал его лично начальник полицейского главка генерал-лейтенант Роман Плугин.

- Большое спасибо за помощь, за Вашу активную жизненную позицию, а лично от себя хочу поблагодарить за небезразличное отношение, - улыбнулся Роман Плугин.

Никита получил в награду наручные часы и грамоту от главы петербургской полиции Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Никита не остался в стороне и тоже поблагодарил полицейских за то, что быстро отреагировали и в считанные минуты приехали к месту происшествия.

- Полицейские быстро прибыли на место, без них бы я не справился. Вместе мы - сила, - кивнул Никита.

К слову, Никита окончил Российский государственный университет правосудия. И Роман Плугин предложил ему работу в МВД.

Никита задержал преступника в свой день рождения Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Приказом Романа Плугина за оказание содействия органам внутренних дел при задержании преступника, за активную гражданскую позицию и личный вклад в соблюдение законности и правопорядка Никита Калашников награжден памятными часами и почетной грамотой, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области