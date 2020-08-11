«Мы вправе ожидать повышенную заболеваемость»: Какой будет вторая волна коронавируса в России, рассказал директор НИИ Пастера Роспотребнадзора

Будет ли вторая волна коронавируса в России? Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето уже подходит к концу, и многие эксперты ждут осенью вторую волну коронавируса в России. Насколько это реально и какой она может быть, - сейчас рассуждают все вирусологи и иммунологи. Ждать ли нам еще большего числа заболевших, чем в пик эпидемии, который пришелся на весну 2020-го, "Комсомолке" рассказал директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора, академик РАН, профессор-иммунолог Арег Тотолян.

По словам Арега Тотоляна, сейчас в крупных городах страны, таких как Москва и Санкт-Петербург, виден резкий спад числа заболевших. Правда, по его мнению, благодарить за это стоит вовсе не тепло и ультрафиолет, а сезон отпусков. Многие уехали на дачи или в другие небольшие города на отдых, что привело к тому, что плотность населения в мегаполисах упала. А вместе с ней и число заболевших коронавирусом. Но что будет, когда все отпускники вернутся домой и к тому же начнется учебный сезон?

Директор НИИ Пастера рассказал, какой будет вторая волна коронавируса Фото: НИИ Пастера

- Я надеюсь, что второй волны не будет в таком понимании, как это было весной, - рассказал Арег Тотолян в интервью "КП-Петербург". - Полномасштабное исследование Роспотребнадзора, которое было проведено уже в 23 регионах страны, показало, что коллективный иммунитет формируется. И, естественно, этот коллективный иммунитет пусть не полностью, но частично уже должен работать в начале сентября, когда начнется учебный год и многие вернутся из отпусков. Мы вправе ожидать повышенную заболеваемость по сравнению с летним периодом, но не по сравнению с весенним.

О том, какие люди не восприимчивы к коронавирусу и почему дети болеют бессимптомно, читайте в интервью Арега Тоторяна "КП".

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