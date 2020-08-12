Петербурженки стали больше рожать и реже разводиться, но только в июле

В июле в пять раз выросло число свадеб. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский Комитет по делам записи актов гражданского состояния (ЗАГС) привел статистику за июль 2020 года. Согласно опубликованным данным, в городе вырос уровень рождаемости и при этом снизилось количество разводов.

- В июле нынешнего года органами ЗАГС Санкт-Петербурга зарегистрировано 5888 рождений. Этот показатель растет четвертый месяц подряд, начиная с апреля, - сообщает пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Впрочем, рост регистрации новорожденных может быть связан с карантином, из-за которого была ограничена работа МФЦ и родители не спешили оформлять документы на детей. Однако, рост рождаемости на 3,2% зафиксирован и по отношению в июлю 2019 года.

Рождаемость в городе также выросла. Фото: Олег ЗОЛОТО

В пять раз (до 5068) по сравнению с докарантинным периодом выросло и число браков, что объясняется просто - многие отложили свадьбы из-за коронавируса. Устраивать главное событие в жизни без гостей и торжественной церемонии в ЗАГСе решились далеко не все горожане.

При этом, по сравнению с прошлым годом, на 310 случаев уменьшилось количество разводов.

Также в июле 2020 года зафиксировано снижение уровня смертности до 5827 человек в месяц. В мае и июне было выдано 6427 и 7106 свидетельств о смерти соответственно. Однако в абсолютных цифрах, смертность за июль 2020 года стала самой высокой по месяцу за последние 10 лет.