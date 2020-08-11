Рекордная смертность зафиксирована в Санкт-Петербурге за июль

Рекорд по числу смертей в июле зафиксировали в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В июле 2020 года в Санкт-Петербурге умерли 5827 человек. Это абсолютный рекорд конкретно для этого месяца за последние 10 лет. Но есть и хорошие новости – за последние месяцы пандемии коронавируса смертность в Северной столице впервые пошла на спад. К примеру, в пик инфекции, в мае и июне, умерло 6427 и 7106 петербуржцев соответственно. К слову, в июне в Росстате отмечали аномальный рост смертей именно от коронавируса.

При этом рождаемость продолжает расти уже четыре месяца подряд.

- В июле нынешнего года органами ЗАГС Санкт-Петербурга зарегистрировано 5888 рождений детей. По сравнению с прошлогодним июлем рост составил 3,21%, - сообщает пресс-служба Смольного.

Радует и статистика по зарегистрированным бракам. В июле отношения узаконили 5068 человек, что в пять раз больше, чем в минувшем мае. Вдобавок число разводов в июле 2020 года сократилось по сравнению с тем же периодом 2019-го.