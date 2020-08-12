«Курск» 20 лет спустя: Британский дипломат клялся сыном, что их подлодка не причастна к аварии

Весь экипаж "Курска" погиб Фото: личный архив Татьяны Гелетиной

20 лет назад произошла одна из самых масштабных морских трагедий в России: взрыв на подлодке "Курск". Все эти годы глава петербургского Клуба моряков-подводников, капитан 1 ранга Игорь Курдин вел свое расследование. Своими наработками моряк поделился с «Комсомолкой», совместно с нашим издательским домом выпустив книгу «Курск».

Уже давно известный факт, что масштабные учения России на Северном флоте привлекли внимание зарубежных военных. В те дни за отработкой всех действий наших моряков на море наблюдали три иностранные подлодки: две американские и одна британская. Именно поэтому одной из версий трагедии была торпеда, выпущенная по нашей подлодке с одной из них.

Подлодка "Курск" погибла 12 августа 2000 года Фото: «Пресс-служба Северного флота ВМФ России»

- От имени родственников погибших моряков мы писали официальное письмо президенту США и премьер-министру Великобритании, - делится воспоминаниями капитан 1 ранга Игорь Курдин. – США нам тогда ответили: «Мы выражаем соболезнования. И признаем, что наши подлодки были в районе учений. Но они не причастны к аварии». А вот премьер Великобритании ответное письмо нам так и не прислал. Но вскоре наш Клуб подводников навестил военно-морской атташе Великобритании в России Джефф Макриди. Он приехал к нам вместе со своей супругой и трехмесячным сыном. Привез с собой коробку из-под телевизора, набитую деньгами, объяснил: «Собрали наши».

Британские моряки передали почти девять тысяч фунтов стерлингов. У Джеффа Макриди сразу же стали спрашивать – может ли британская подлодка оказаться причастна к гибели «Курска»? Дипломат решительно все отверг. Он кивнул в сторону сына и сказал: «Я клянусь своим ребенком Фергюсом, что наша лодка не имеет отношения к гибели Курска!».

Подлодка "Курск" затонула 20 лет назад Фото: личный архив Татьяны Гелетиной

К слову, после крушения "Курска" в клубе подводников стихийно начался сбор пожертвований семьям моряков. Люди без клича о помощи сами приносили деньги.

- Мы собрали в тот момент в общей сложности около 5 миллионов рублей, - вспоминает Игорь Курдин. - Я при этом чуть не сел в тюрьму, потому что мы брали валюту и мне сказали, что я нарушил закон о валютных операциях. Но что я мог сделать? Среди сочувствующих были такие люди, которые приходили с огромными цепями в красных пиджаках, клали 500 долларов и молча уходили. Что дал человек, то и брали. Шли все от бабушек до криминальных авторитетов. Это все было сумбурно. Сочувствовала вся страна.

Версии гибели подлодки "Курск" читайте в нашем специальном материале.

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