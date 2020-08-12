«Я пишу вам по поводу травли»: В суде зачитали письмо убитой аспирантки Ещенко, в котором она рассказывала о доценте Соколове

Олег Соколов на заседании был спокоен как никогда Фото: Артем КИЛЬКИН

Очередное заседание по делу 64-летнего экс-доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, обошлось без громких заявлений, скандалов и истерик. В суде зачитали два тома доказательств по делу, в них были характеристики на историка и его невесту, разбор скандала на открытой лекции в СПбГУ и спора с Понасенковым, а также осмотр места происшествия. Импульсивный обычно Соколов на этот раз спокойно сидел на скамье, изредка кашлял и сморкался, явно скучая от монотонной речи прокурора.

- Соколов защитил диссертацию, кандидат исторических наук. Сфера научных интересов - история России и Франции, опубликовал более 100 научных работ, изданных в России и во Франции. Читал курс лекций по истории нового времени, - дал характеристику доценту директор Института истории СПбГУ Абдулла Даудов. - После скандала на открытой лекции комиссия по этике СПбГУ объявила ему дисциплинарное взыскание. Соколов пользуется уважением, как профессионал высокого уровня среди преподавателей и студентов, он талантливый лектор, получал положительные отзывы.

Доцент слушал как его восхваляли Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Свою характеристику Абдулла Даудов дал и Анастасии Ещенко. Средний балл аспирантки был - "5", она успешно сдала кандидатские экзамены, начала писать диссертацию, выступала на научных конференции в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге. Проявила себя как вдумчивый исследователь, всегда имела свою точку зрения и разносторонние интересы, воспитана, уравновешена.

После того, как Соколов выгнал со своей открытой лекции студентов, которые начали перед ним трясти книгой злейшего врага Понасенкова, комиссия по этике решила, что их акция была направлена не научную дискуссию, а на дискредитацию доцента Соколова.

К слову, речь в защиту своего возлюбленного для ученого совета написала и сама Анастасия Ещенко на имя Екатерины Бабелюк. До 2018 года она была первым проректором по учебной, внеучебной и учебно-методической работе СПбГУ, а потом стала директора Департамента государственной политики в сфере высшего образования министерства образования России.

Анастасия (слева) защищала своего предполагаемого жениха Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Я пишу по поводу травли вокруг доцента Соколова Олега Валерьевича, - написала Анастасия. - Я студентка 2 курса магистратуры СПбГУ, в отличие от тех, кто пришел на лекцию. Я лично присутствовала на лекции. Мне глубоко неприятно поведение студентов, которые включились в травлю преподавателя, вместо того, чтобы разобраться в ситуации. На лекцию пускали всех желающих - это главный принцип Соколова. Полная ложь, что кого-то пытались не допустить. Молодые люди были провокаторами, это было очевидно всем присутствующим. Никто не пытался задать вопрос, они перешли сразу к личным оскорблениям из серии: "Вы вор, как вы смеете читать лекцию?", потрясая красным булыжником работы (книга - прим.ред.) скандальной персоны Понасенкова. Представьте себе состояние Соколова, который всю жизнь посвятил истории. Никакой дискуссии там не могло быть. Цель была одна - публичное оскорбление. Олег Валерьевич попросил молодых людей удалиться, но они отказались и продолжили свою тираду. Если они несчастные мальчики, как их пытаются представить люди, зачем они снимали на телефон? Это могло быть лишь с одной целью - провокации. Никакого приказа применить физическую силу не было и быть не могло. Весь зал был на стороне Соколова и никак не мог поддерживать этих молодых людей и их ментора Понасенкова. Я прошу разобраться с ситуации. В приложении отправляю отзывы историков.

Эту книгу Анастасия назвала "красным булыжником" Фото: Артем КИЛЬКИН

Анастасия собрала мнения многих историков, которые восхваляли Соколова и унижали его оппонента Понасенкова. Среди них была кандидат исторических наук, заведующая отделом изобразительных фондов Государственного музея А. С. Пушкина Лидия Ивченко.

- Я много лет знаю Соколова, у него не было сильнее страсти как наполеоновская эпоха, - написала Ивченко. - Он публично надевал мундир французского генерала. Он защитил диссертацию о наполеонике. Если пока не защитил докторскую, то только потому что жил на разрыв. Соколов не мог похитить мысли Понасенкова. Понасенкова я знаю. Свою точку зрения я уже высказывал о нем. Недоучившийся студент, не смог защитить диплом. Он ненавидит всех, кто входит в среду академической науки. Движется чудным путем параллельно науки, он то возомнит себя режиссером, то оперным певцом. В отчаянной попытке стать историком он выпустил книгу. Пытается представить себя бариным. Но раньше была такая забава раньше - завести себя шута.

Соколов вел себя спокойно Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На суде также зачитали диагнозы, которые ставили Соколову врачи. Оказалось, что доцент неоднократно лечился в "Центре имени Алмазова". У историка нестабильная стенокардия, ишемическая болезнь сердца, проведено стентирование, гипертоническая болезнь 3 стадии, хроническая сердечная недостаточность, ожирение 1 степени и хронический гайморит.

Все это время Олег Соколов спокойно слушал прокурора до тех пор, пока не начали зачитывать протокол осмотра его квартиры. Следователи подробно расписали, как нашли голову убитой Анастасии. Она была обмотана лентами и завернута в пакет.

- В области верхнего века был кровоподтек, в лобной области рана звездной формы с неровными краями, - зачитала прокурор протокол. - Кожа вокруг изменена, переломы лобной кости. Глаза раскрыты, оболочка глаз белая, рот приоткрыт.

Следующее заседание назначили на 9 сентября.

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