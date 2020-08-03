«Тебе казалось, что ты жила с маньяком?»: Историк Соколов разрыдался в суде, увидев свою бывшую жену

В Санкт-Петербурге очередная серия судебной драмы над 64-летним экс-доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, в ноябре 2019 года убившем 24-летнюю возлюбленную Анастасию Ещенко. И если прошлое заседание удачным для обвиняемого не назовешь, так как на нем выступал его злейший враг Евгений Понасенков, то сегодня «Наполеон» просто ликовал. У него появился еще один адвокат, вторым защитником стал Александр Торгашев - бывший коллега Соколова, преподаватель юридического факультета СПбГУ, и в защиту выступила бывшая жена Анна, с которой он в 2018 году официально развелся из-за Ещенко. Школьный учитель Анна Кукушкина родила от Соколова двоих детей, а о том, как они жили долгих 19 лет, она откровенно рассказала в суде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/794101" frameborder="0"></iframe> Олег Соколов разрыдался после выступления бывшей жены в суде.

- Мы познакомились, когда мне было 20 лет: поженились в 2005 году, воспитывали двоих детей, развелись в 2018 году, - вспоминала в суде Анна. - Считаю Олега выдающимся ученым, ярким лектором и очень талантливым человеком. Последнее время мы с ним мало общались. К нам с детьми он относился хорошо, не обижал. Но основными его интересами в жизни были история и лекции. При этом, когда у детей были праздники в детском саду или школе, он тоже их посещал. С 2015 года мы проживали раздельно.

Анна кукушкина - бывшая жена СоколоваФото: СОЦСЕТИ

Анна подчеркнула, что за все 19 лет совместной жизни Соколов никогда ее не бил, но мог вспылить.

- Алкогольными напитками он не злоупотреблял, во время праздников мог выпить вина, - пояснила Кукушкина. - Скандалов никогда не было, жили мирно, насилие ни ко мне, ни к детям, ни к кому из знакомых он не применял. Он вспыльчивый, мог кричать, повышать голос, но актов насилия не было. Развелись мы из-за различия интересов.

Об Анастасии Ещенко бывшая жена, как оказалось, узнала из соцсетей, когда их общие с Соколовым друзья отмечали ее и его на снимках.

- Эти фотографии попадались мне в ленте случайно, - объяснила Анна. - С кем он жил в квартире на Мойке, меня не интересовало, я его об этом не спрашивала.

- В ноябре 2019 года он принимал участие в воспитании детей? - поинтересовался прокурор.

- Да, виделся реже, но регулярно - два раза в неделю. Водил в театры, музеи, кафе, - пояснила Кукушкина. - Когда он приходил за ними, был спокойным, запаха алкоголя не было. Да я бы и не отдала пьяному детей.

Судье часто приходится окликать СоколоваФото: Артем КИЛЬКИН

- А Соколов говорил, что Ещенко его ревнует к детям? - продолжал прокурор.

- Мы не говорили на эту тему. Он вообще не говорил об этом, - сухо объяснила Анна.

Со слов Кукушкиной, последний раз Соколов забирал детей в четверг, 7 ноября. Зашел за ними около 5 часов вечера, а вернул через два-три часа.

- Они гуляли, ходили в кафе. Я просила надолго не брать, потому что на следующий день им нужно было идти в школу. Дети вернулись довольные, ничего удивительного в этот день не было.

- Почему он не водил детей домой?

- Лучше у него спросите. Наверное, было интересно гулять в других местах. Насколько я знаю, с Ещенко дети знакомы не были. Ни про какую тетю, которая живет с папой, они не говорили.

- Алименты платил?

- Он регулярно переводил деньги мне на карту, это происходило раз в неделю. Сумма - на которую договаривались.

Прокурор также попросила Анну описать квартиру на Мойке. Кукушкина монотонно перечислила: три комнаты, гостиная, спальня и детская комната. Также выяснилось, что бывшая супруга доцента знала о том, что в доме хранятся муляжи исторического оружия и официально зарегистрированное охотничье ружье, которое было в сейфе в детской.

Анастасия Ещенко жила с Соколовым на набережной МойкиФото: СОЦСЕТИ

Была Кукушкина и в курсе того, что у Соколова давний конфликт с другим историком - Евгением Понасенковым, а неизвестные расписывали его парадную на Мойке оскорблениями. Тут же Кукушкина не забыла добавить, что Соколов страдает из-за давления и у него больное сердце - ему даже делали стентирование.

После опроса Кукушкиной довольный Соколов сам взял слово и не упустил возможности облизать себя со всех сторон.

- Тебе казалось, что ты живешь с маньяком? В прессе меня так называют! - спрашивал Анну Анатольевну историк.

- Нет, никогда не казалось, что живу с маньяком, - почему-то усмехнувшись, ответила Кукушкина. - Я жила с интересной, выдающейся личностью, человеком, который никогда не бил меня, не проявлял психических наклонностей, не оскорблял ни словом, ни действием, никогда не обращался ко мне матом.

- Вот, а с Анной мы прожили 19 лет! - торжествовал Соколов. - А ничтожество Понасенков под видом свидетеля говорил...

- Подсудимый, что за слова? Какое ничтожество? - возмутилась судья.

Анастасия и Соколов принимали участие в исторических реконструкцияхФото: СОЦСЕТИ

- К нам приходили сотни людей увлеченных историй, - расписывал себя Соколов. - У нас были конфликты или пьянки?

- У нас было много людей, - признала Кукушкина. - Они никогда не дрались и не напивались, всегда были интересные беседы, они устраивали интересные исторические праздники, пьянок и безобразий дома не было.

- Я принуждал людей называть меня Сир? - не успокаивался бывший доцент.

- Никогда, это была историческая организация, которую Олег Валерьевич создал, в которой добровольно принимали участие люди, принимали роли, обращались добровольно к нему Сир.

Анна Кукушкина преподаватель в гимназии Фото: сайт гимназии

- Мы с вами были на Бородинском поле, там были тысячи людей, как относились ко мне люди? - реабилитировал себя Соколов.

- Большинство людей относилось с уважением, можно сказать, с любовью и большим почтением, - успокаивала бывшего супруга Анна.

О Понасенкове Соколов вспоминает на каждом судеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- А на церемонии вручения Ордена почетного легиона, где были посол Франции, представители французской армии, какие слова посол передал мне от президента Жака Ширака? - неожиданно спросил Соколов.

- Посол Франции вручил Орден почетного легиона Олегу Валерьевичу за выдающийся вклад в историю, за развитие франко-российских отношениях. Посол относился с большим уважением к исторической работе Олега Валерьевича, - казалось, что супруга как психолог - успокаивала своего бывшего супруга.

- Дети меня любили?

- Да.

- И я их очень люблю, передай им, я их очень люблю! Я буду стараться дожить до встречи с ними, - расплакался Соколов. - Я их очень люблю!

Соколов расплакался в судеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Соколов разрыдался и защитник обвиняемого тут же попросил взять паузу. После этого адвокат Соколова Лукьянов спросил у Анны, вступала ли она в интимную связь с бывшим мужем после развода, чтобы развеять появившиеся слухи, но судья сняла этот вопрос.

Евгений Понасенков предлагает выкупить историка Соколова.Барин Евгений Понасенков хочет пополнить хозяйство и предлагает выкупить историка Соколова к себе в усадьбу крестьянином. Маэстро обещает, что расчленитель будет сидеть аки собака на цепи, а по выходным выступать скоморохом в театре.

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