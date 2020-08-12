Больше сотни людей выстроились в «цепь солидарности» у посольства Беларуси в Санкт-Петербурге

Больше 150 человек собрались на ежедневной акции у посольства Беларуси в Санкт-Петербурге в знак солидарности с протестующими. Фото: Полина ШАНДРАК

Белорусы четвертый день подряд приходят к посольству родной страны в Санкт-Петербурге, чтобы поддержать своих соотечественников, которые участвуют в протестных акциях в разных городах Беларуси, не признавая победу Александра Лукашенко на выборах. В среду, 12 августа, больше 150 человек выстроились в одну цепочку на улице Бонч-Бруевича в знак солидарности со своими земляками. Люди принесли цветы, свечи и плакаты.

Как и в Минске, белорусы выстроились в цепь солидарности, подчеркивая мирный характер протеста. Фото: Полина ШАНДРАК

- Каждый день, с воскресенья я прихожу сюда после работы. События последних дней в Беларуси меня шокируют. Я не верю своим глазам, когда смотрю за столкновениями силовиков с народом, - рассказывает Полина, которая около года назад переехала из Беларуси в Санкт-Петербург. - Я только вчера дозвонилась до своих друзей. Интернета у них не было несколько дней. Они все в шоке, что сейчас творится. Одни в слезах рассказывают, как прячутся по дворам и подъездам, видя ОМОН. Боятся, что их побьют. Другие не могут уснуть. Ну как я могу спокойно сидеть дома. Поэтому иду к посольству и так, как могу, поддерживаю своих.

Люди принесли с собой на акцию цветы, свечи и плакаты. Фото: Полина ШАНДРАК

Атмосфера здесь дружная. Никто ничего не скандирует. Все знакомятся, общаются, включают фонарики в поддержку тех, кто сейчас на родине. И через одного повторяют, что 9 августа, в день выборов, не успели проголосовать.

По словам участников акции, они требуют прекратить насилие в родной стране. Фото: Полина ШАНДРАК

- Мы, проживающие в Петербурге белорусы, которые весь день простояли в очереди в день выборов, но так и не смогли проголосовать на президентских выборах, подали коллективную жалобу в избирательную комиссию. Собрали 1259 подписей, - отметила наблюдатель Юлия Жовна, работавшая на избирательном участке в Санкт-Петербурге. - На участке, в здание отделения посольства, пропускали только по одному человеку, так была только одна кабинка. В том же 2015 году их было 4!

Длинная цепь растянулась от Суворовского проспекта до дома №1 на Бонч-Бруевича. Фото: Полина ШАНДРАК

Напомним, петербургских белорусов в день выборов и вправду было много: порядка 2 тысяч. Такого горожане, которые живут около посольства, не видели никогда. Проголосовать успело только 412 человек. А в досрочный период чуть меньше – 349. Итоги подсчета голосов у многих вызывают сомнения.

- Данные экзитпола показали, что за Светлану Тихановскую в Санкт-Петербурге проголосовали 86,51%, а за Александра Лукашенко – 5,78%. Избирательная комиссия же зафиксировала победу Лукашенко, набравшего 51,38% против 46% у Тихановской, - отметила волонтер-координатор экзитпол в Санкт-Петербурге Юлия Ольшевская.

Добавим, что 12 августа в Беларуси протестующие также выбрали тактику выстраивания в цепи вдоль дорог, подчеркивая мирный характер акции. За последний день среди пострадавших от силовиков было достаточно журналистов, в том числе корреспонденты «Комсомолки». Некоторые сотрудники канала «Беларусь 1» написали заявление об увольнении в знак солидарности с протестующими.

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