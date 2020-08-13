Мариинский театр перенес спектакли из-за вспышки коронавируса в балетной труппе

Несколько членов балетной труппы Мариинского театра заразились коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Случилось то, о чем переживали все поклонники балета в Санкт-Петербурге – часть артистов Мариинского театра все-таки заболели коронавирусом. Ранее в пресс-службе учреждения сообщили «Комсомолке», что некоторые члены труппы почувствовали себя плохо, из-за чего их поспешно отправили на домашний карантин под наблюдением медиков.

Результатов теста ждали пару дней, и они, мягко говоря, не обрадовали, как позже подчеркнул директор Мариинки Валерий Гергиев. Теперь в театре вынуждены менять запланированный балетный репертуар. С 13 до 16 августа не получится посмотреть на «Жизель» и «Времена года».

Пока что поклонникам балета придется подождать. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Администрация Мариинского театра уделяет повышенное внимание сохранению здоровья артистов и сотрудников, выполняя все рекомендации Роспотребнадзора. На данный момент в связи с профилактическими мерами сокращено репетиционное время балетной труппы. Поэтому балетные спектакли, которые должны были состоятся вплоть до 16 августа 2020 года, будут перенесены на другие даты. Все билеты действительны, - сообщили на официальном сайте театра.

На замену балету придет опера. Афиша сейчас дополняется. Например, в субботу 15 августа на исторической сцене Мариинки покажут оперу Чайковского «Иоланта». А на следующий день, 16 августа, зрители смогут посетить оперу Верди «Риголетто».

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