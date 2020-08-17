Петербуржцам раскроют тайну гибели подводной лодки «Курск».

Трагедия подводной лодки «Курск» в Баренцевом море в августе 2000 года всколыхнула нашу страну и весь мир. В книге собраны уникальные сведения о конструкторах подводной лодки, об ее истории, разобраны возможные версии гибели субмарины. Книга будет интересна широкому кругу читателей: популярным языком в ней описаны технические особенности подводных лодок, хронология последнего похода К-141, подробности операции по подъему тел подводников, приведены важнейшие и ранее неизвестные документы о затонувшем атомоходе и личные истории всех 118 погибших членов экипажа. Богатый и берущий за душу иллюстративный ряд создаст у читателей ощущение сопричастности. Автору удалось найти ответы на вопросы о причинах трагедии и о том, как она повлияла на всех нас. Одна из самых драматичных страниц новейшей истории — без домыслов и ложной информации. Только правда и гордость за силу духа российского флота. В книге приведены документальные свидетельства от участников спасательной операции и расследования трагедии, фотографии и письма, ранее неизвестные архивы.

Автор книги - капитан 1 ранга запаса Курдин Игорь Кириллович. Председатель совета Клуба подводников и ветеранов ВМФ Санкт-Петербурга раскроет секреты, которые еще никому не были известны.

Ждем всех на презентацию и общение с автором 22 августа в 14.00 в «Доме книги» по адресу Невский пр. 28.