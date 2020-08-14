В UNIQLO объяснили, как камера наблюдения оказалась в примерочной кабинке петербургского магазина

В UNIQLO рассказали, как камера могла быть в кабинке для примерки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Представители бренда одежды UNIQLO прокомментировали громкий скандал, разгоревшийся из-за того, что одна из посетительниц магазина, расположенного в ТРК «Сити Молл», заметила камеру наблюдения в кабинке для переодевания. Своим возмущением женщина поделилась со СМИ, а самому бренду пришлось оправдываться.

- В ответ на ваше обращение информируем, что в магазине UNIQLO «Сити Молл» были установлены временные примерочные для удобства покупателей. На время установки временных примерочных данная камера не функционировала и не вела видеосъемку. На данный момент мы приостановили работу этой примерочной. От лица бренда мы приносим свои извинения за доставленные неудобства, - говорится в письме, полученным редакцией «КП-Петербург» на соответствующий запрос.

Нахождение камеры в примерочной назвали ошибкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В администрации самого торгового комплекса корреспонденту «Комсомольской правды» заявили, что вообще не дают комментариев по данному поводу, но отметили, что поскольку арендатором площадей является магазин, то он и несет ответственность за все происходящее внутри.

Отметим, что размещение камер наблюдения в кабинках для переодевания не является незаконным, однако посетитель должен быть предупрежден о съемке заранее. Например, табличками. В противном случае действия магазина можно квалифицировать как нарушение неприкосновенности частной жизни, за что грозит уголовная статья.