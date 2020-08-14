Памятник Виктору Цою установили в Санкт-Петербурге

Бронзовый памятник Виктору Цою высотой в 4 метра появился в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Многострадальный памятник Виктору Цою все-таки установили в Санкт-Петербурге. На лидера легендарной группы «Кино» можно посмотреть в сквере на улице Танкиста Хрустицкого недалеко от станции метро «Проспект Ветеранов». Напомним, бронзовый монумент рок-музыканта не могли поставить больше 10 лет. Последняя задержка была связана с трещиной в постаменте. Но меценат Юрий Жорно и его коллеги из Фонда памяти Виктора Цоя, занимающиеся установкой памятника, преодолели все бюрократические трудности.

Совсем скоро территорию возле памятника благоустроят. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Это годы работы. Казалось бы, смотришь на памятник и думаешь, чего надо было так долго тянуть. Но, видимо, сама судьба хотела, чтобы скульптура появилась к 30-летию со дня гибели легендарного рок-музыканта. Искали разрешение на установку у губернатора. И все получилось. Это большая заслуга Фонда Виктора Цоя, - рассказал Юрий Жорно во время работ по установке бронзовой фигуры рок-музыканта.

Даты торжественного открытия памятника пока нет, но на него уже можно полюбоваться в сквере у "Проспекта Ветеранов" рядом с которым когда-то жил Цой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Памятник представляет собой стоящую фигуру Виктора Робертовича с гитарой в руке, которая изображает его в момент выступления на концерте. Сам постамент хоть и создан в минималистических формах, но выглядит изящно и лаконично. Высота монумента составляет чуть больше 4 метров, а самой фигуры – ровно 3 метра. Надпись на памятнике сделали в стиле почерка Виктора Цоя.

Добавим, что торжественное открытие памятника легенде русского рока точно состоится в августе. Но конкретной даты пока нет.