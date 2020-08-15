«На его похоронах нас чуть не задавили»: в день гибели Виктора Цоя петербуржцы с раннего утра идут на Богословское кладбище

Ранним утром на могилу к сыну приехал и Роберт Цой Фото: Олег ЗОЛОТО

В 30-ю годовщину со дня смерти Виктора Цоя главным магнитом для поклонников по традиции стала могила музыканта на Богословском кладбище. Люди с цветами и гитарами начали здесь собираться с раннего утра. Около 8 часов приехал и отец Виктора Роберт Цой. Он недолго постоял у могилы сына, потом «навестил» жену и невестку, похороненных неподалеку. Надолго на кладбище Цой-старший не задержался. Да и к беседе был не очень расположен. Однако про самое близкое в творчестве сына все же сказал.

- Конечно, у меня есть любимая песня из тех, что написал Витя. Она называется «Стук» - говорит Роберт Цой.

Роберт Цой недолго постоял у могилы сына и быстро ушел Фото: Олег ЗОЛОТО

Что же касается памятника, который накануне годовщины гибели музыканта появился в Петербурге, пока еще отец Виктора Цоя не успел его посмотреть.

- Я видел репортаж по телевизору про этот памятник. Сам пока еще там не был, не успел, - признается Цой-старший. – Но я обязательно поеду туда.

Однако многие поклонники рок-музыканта пришли на кладбище задолго до его отца. Некоторые провели здесь всю ночь. Фанаты творчества Цоя даже развели костер и пели песни.

Фанаты творчества Цоя пришли на кладбище еще ночью и пели песни у костра. Фото: Олег Садовников Фото: из архива героя публикации.

- Я пришел сюда в 4 утра, чтобы посмотреть, что здесь происходит в такие памятные даты, - рассказывает петербуржец Олег Садовников. – Очень удивился, увидев людей у костра. Наблюдать за происходящим было интересно, единственное, что расстроило, - я не успел пожать руку отцу Виктора. Он слишком быстро ушел.

Все утро у могилы Цоя суетятся люди, которые поправляют картины и фото с изображением музыканта, раскладывают цветы. За могилой Виктора они следят давно. Просто так, по доброй воле. Сегодня обсуждали реставрацию надгробия.

- Ну вы посмотрите, в каком оно состоянии. Все в трещинах, - восклицает женщина, аккуратно раскладывая розы у постамента. – Ремонтировать, конечно, надо, но когда и как, непонятно пока. Нам же нужно разрешение Роберта Максимовича. Без него мы ничего не можем. Сегодня он ответа нам не дал. Еще, видимо, не принял решение.

Поклонники хотят отреставрировать памятник музыканту Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня на могиле Виктора Цоя много тех, кто был здесь ровно 30 лет назад, на похоронах. Илона Канашьян, которой 15-го августа 1990 года было 10 лет, снимает видео для брата, который живет в Финляндии. Как говорит женщина, Цоя любила вся ее семья, и день его гибели стал для всех шоком и трагедией.

- Я смотрела кино в клубе, когда ко мне подошли бабушка и брат и сказали, что Цой разбился, - вспоминает Илона. – Рыдали все. И на похоронах тоже мы все были – мама, я, бабушка… Ой, что здесь творилось! Нас чуть не задавили! Было очень много народа, люди ночевали здесь днями, неделями. Для многих это было будто личное горе.

Илона снимает видео для брата, который сейчас в Финляндии. Они оба с детства любят творчество Виктора Цоя Фото: Олег ЗОЛОТО

На могилу к легендарному рок-музыканту пришли и те, кому его песни помогли поверить в себя. Один из таких – житель Петербурга Максим Герман. Говорит, для него Цой и есть Питер.

- Я в детстве, когда жил в белорусской деревне, Цоя не понимал, - делится Максим. – Но когда переехал сюда работать, один раз надел наушники и прошел под музыку «Кино» по городу. Тогда я понял: его песни побуждают никогда ничего не бояться и крепко стоять на ногах. Песни Цоя прекрасно передают атмосферу этого города. Цой для меня – и есть Питер.

Приходить на могилу лидера группы «Кино» люди сегодня будут весь день. Как говорят поклонники Виктора Цоя, к вечеру могила будет буквально завалена цветами.