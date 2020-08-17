«МЛМ Нева трейд» заменила лифты в домах Куинджи, Толстого и Бонч-Бруевича. Фото предоставлено пресс-службой «МЛМ Нева трейд».

В Санкт-Петербурге в домах, где жили известные деятели - Архип Куинджи, Алексей Толстой, Владимир Бонч-Бруевич и Вера Слуцкая - установлены новые лифты. В зданиях старого фонда, где изначально по проекту не были предусмотрены лифты, сделали подъемники с приставными шахтами. Это не стандартный процесс, - во многих зданиях сохранились оригинальная лепнина, мозаика и плитка – поэтому монтажники «МЛМ Нева трейд» перед работой на особых объектах прошли обучение по программе «Каменщик», которая позволяет восстанавливать старую кладку и возводить новую, сохраняя исторический облик объекта.

Фото предоставлено пресс-службой «МЛМ Нева трейд».

- К установке каждого лифта мы подходим индивидуально, особенно если речь идет о замене подъемника в историческом здании, - подчеркнул комментирует технический директор «МЛМ Нева трейд» Максим Ковалев. - Приставная шахта - это достаточно сложное сооружение, в процессе установки которого иногда необходимо разбирать лестничный пролет и крышу здания.

Фото предоставлено пресс-службой «МЛМ Нева трейд».

Специалисты «МЛМ Нева трейд» успешно заменили лифты в таких знаменитых домах, как №46 на 11-й линии ВО, где жил студент Технологического института Алексей Толстой, впоследствии ставший великим писателем. В доме №70 по 15-й линии ВО, где в 1917 году жила известная революционерка Вера Слуцкая. В доме №11 на 6-й линии ВО, где проживал известный художник Архип Куинджи. В 1877 году в этой мастерской портрет художника написал Илья Репин, который был частым гостем в этом доме. На улице Херсонская, в доме 5-7, где с 1909 года жил политический деятель Владимир Бонч-Бруевич. А также в доме №75 на Московском проспекте, где с 1958 по 1971 год жил великий артист Иннокентий Смоктуновский, известным по ролям в фильмах «Берегись автомобиля», «Гамлет» и др.

Всего с начала 2020 года компания «МЛМ Нева трейд» заменила лифты в 12 домах, в которых проживали известные деятели. Компания получила лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.