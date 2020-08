«Они вдохновлялись нами»: Основатель Hard Bass School рассказал, почему требует 12 миллионов рублей с Little Big за плагиат

Петербургскую группу заподозрили в плагиате Фото: Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Кажется, в ближайшее время музыкантам Little Big придется отстаивать свою честь в суде. Одну из самых раскрученных российских групп заподозрили в плагиате. Схожесть со своими композициями в треках Ильи Прусикина заметили их коллеги из Санкт-Петербурга - основатели Hard Bass School. Группа уже подала иск в суд, потребовав 12 миллионов компенсации. О том, почему было принято решение судиться с участниками "Евровидения", "КП" рассказал сооснователь группы Валь Толетов.

- Как вы заметили, что в песнях Little Big есть плагиат?

- Неоднократно наши фанаты говорили нам об этом, поэтому мы решили ознакомиться и, как нам, показалось они действительно, что называется, вдохновились нами.

Илья Прусикин должен был выступать на Евровидении, но из-за пандемии конкурс не состоялся Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

- Вдохновились или все-таки был плагиат?

- В этом разберутся эксперты.

- Вы привлекли экспертов или их назначит суд?

- Пока что еще неизвестно, так как это (иск в суд - прим.ред.) делалось через почту, обратной связи еще не поступило. Как поступит, будем решать.

- Как вы пришли к сумме именно в 12 миллионов рублей?

- Не хочу вдаваться в технические подробности, если коротко, то это разработка интеллектуальной собственности и потери под давлением более распиаренного артиста.

Группа Hard Bass School заподозрила коллег в плагиате Фото: Hard Bass School на съемках клипа

- Можете подсказать, какие хиты Little Big и ваши пересекаются?

- Хитами их называть будет неправильно, на фоне их самых успешных композиций это обычные проходные треки. Похожий бас я услышал в композициях Little Big: "Pop on the top" и "Слэмятся пацаны". Возможно, он есть где-то еще, я не слежу за их творчеством и говорю только о том, что каким-то образом донеслось до моих ушей.

- Вы сами пытались связаться с Little Big?

- Я еще давно писал им на почту, но письмо осталось без ответа.

- Вы думаете, они намеренно взяли ваш бас?

- Мне кажется, да. Скорее всего, они увидели, что наша музыка нравится европейскому слушателю и решили пойти по уже протоптанной дороге.

- Как оцениваете ваши шансы в суде?

- Если эксперты, за которыми будет решающее слово, будут компетентны в этом вопросе, то шансы есть.