Шланг раздора: Супругов из Ленобласти оштрафовали за полив укропа водой из речки

На участке супругов в Кингиссепском районе наши шланг, по которому они якобы и качали воду Фото: Из личного архива героя публикации

Для семьи из Кингисеппа укроп, мирно растущий на их участке, стал поистине золотым. Супруги Евгений и Марина Сепичевы схлопотали штраф 3000 рублей за то, что якобы поливали свой драгоценный огород водой из речки Неймы. А подтверждением тому, как уверяют экологи, служит шланг, гордо торчащий из земли недалеко от берега. Он то и мог быть орудием для кражи речной воды. Однако Сепичевы заявляют: у государства ничего не воровали, да и шланг этот всегда обходят стороной.

- Они написали в протоколе, что между нашим участком и урезом воды находится шланг и даже описание его откуда-то выкопали, - возмущается Марина Сепичева. – Потом они выяснили, что мы никаких договоров на водопользование не заключали, и выявили какую-то связь с насосом. Хотя не было такого, чтобы в их присутствии что-то работало и мы что-то поливали. Мы к этому шлангу даже не подходим!

Договора на то, чтобы брать воду из речки Неймы, у Сепичевых нет Фото: Из личного архива героя публикации

Как поясняют супруги Сепичевы, брать воду из речки им без надобности: деревья, что растут на участке, питаются дождевой водой, а чтобы поливать травы в небольшой теплице, у семьи есть несколько баков, которые всегда заполнены. В Комитете государственного экологического надзора Ленобласти, который проводил проверку на участке Сепичевых, оперативно ситуацию прокомментировать не смогли. Отметили лишь, ранее супруги признали шланг своим.

- Жители нам все объяснили и сказали, что да, это их шланг, - отрапортовали в Комитете. – Все наши действия полностью законны, и штраф тоже наложен законно.

Однако Сепичевы мириться с произошедшим не намерены и штраф платить не собираются. Супруги уже подали заявление в прокуратуру и в суд с требованием отменить незаконное, по их мнению, взыскание.

У Марины и Евгения участок немаленький, однако, как говорит женщина, полива требуют только травы в небольшой теплице. Но и для них есть баки с водой Фото: Из личного архива героя публикации

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Полина Тришина, юрист общественной организации «Союз садоводов России»: «Первый раз про такое слышу»

- В соответствии с налоговым кодексом, взятие воды из рек, озер и морей является платным. Но с другой стороны, неясно, как профильные ведомства это учитывают и насколько системная работа в этой сфере ведется. Я знаю точно, что когда садовые товарищества берут воду для полива из водоема, они в обязательном порядке отдают за это деньги.

Поэтому каждый гражданин, который кидает в речку насос, должен понимать, что на самом деле это не бесплатно. Но у нас почему-то считается, что реки и водоемы ничейные, а значит пользоваться ими можно просто так.

На самом деле такие нарушения выявить непросто. Это как на дороге: все превышают скорость, а перед камерами тормозят. Поэтому очень сложно заметить шланг, если он просто лежит и не шумит даже. Потому вероятно, что эти люди кого-то разозлили. Я, если честно, первый раз слышу о такой ситуации.