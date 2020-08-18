Погибшей под поездом в метро Санкт-Петербурга оказалась 16-летняя студентка педагогического колледжа

Девушка училась в колледже Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В смерти девушки, упавшей под поезд на станции метро «Проспект Большевиков» в Санкт-Петербурге, сейчас разбираются полицейские и следователи. По одной из версий, пассажирке стало плохо в вагоне метро, она вышла на станцию, после чего упала на рельсы перед несущемся составом. Очевидцы сообщали, что на вид ей было около 25 лет. Однако, как выяснила "Комсомолка", погибшей в метро, предварительно, оказалась 16-летняя студентка педагогического колледжа Арина (имя изменено - прим.ред).

Судя по ее странице в соцсетях, девушка любила фотографироваться на железнодорожных рельсах, публиковала снимки со своей сестрой и хвасталась четвероногим другом - шпицем.

- Мы с ней в последний раз общались накануне, - рассказали "КП-Петербург" друзья Арины. - Как показалось, она сильно переживала из-за того, что плохо сдала экзамены. О своих планах она ничего не говорила.

При этом другие друзья утверждают, что у Арины все было в порядке. Сегодня она, по словам приятелей, якобы собиралась поехать к молодому человеку.

Заболеваний, по словам друзей, у девушки не было. Никто из них не знает о трагедии.

В причинах ЧП сейчас разбирается полиция и следователи СКР.