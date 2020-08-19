«Такие НЛО советские космонавты вызывали ради шутки»: эксперт оценил видео с загадочными объектами, сделанное космонавтом Вагнером

Петербургский космонавт заснял НЛО, пролетающие над Землей. Фото: Twitter Ивана Вагнера

В среду, 19 августа, космонавт Иван Вагнер поделился с землянами загадочным видео, снятым с борта Международной космической станции. В коротком ролике Вагнеру удалось запечатлеть, предположительно, «эскадрилью» НЛО – пять ярко светящихся объектов, пролетающих над Землей.

- С 9 по 12 секунды в кадре появляются пять объектов, летящих параллельным курсом и на одинаковом расстоянии друг от друга, - написал космонавт в своем Twitter. - Как вы считаете, что это может быть - метеоры, спутники или...?

Вагнер сообщил, что уже довел информацию об увиденном до руководства «Роскосмоса», а саму видеозапись передал в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения и Российскую академию наук. Впрочем, сенсации, скорее всего, не получится – как рассказал «КП-Санкт-Петербург» экс-руководитель Ленинградской уфологической комиссии, уфолог Михаил Герштейн, странные объекты с вероятностью в 99 % имеют вполне обыденное происхождение.

По словам уфолога Михаила Герштейна, в наблюдении Вагнера, скорее всего, нет ничего необычного. Фото: из личного архива Михаила Герштейна

- Скорее всего это просто частички льда, отслоившиеся от обшивки МКС и светящиеся в лучах солнца, - отметил специалист. – Такие «НЛО», к слову, очень любил шутки ради «вызывать» Георгий Гречко. Он стучал кулаком по стенке, с внешней стороны от нее отскакивали ледяные чешуйки, выходили из тени станции и принимались интригующе блестеть на солнце. А Гречко подзывал кого-то из коллег-космонавтов и объявлял: «Вон, смотри, опять НЛО полетели».

С другой стороны – по словам Герштейна, крохотный шанс на то, что Вагнеру действительно удалось заснять неопознанные летающие объекты, все-таки существует. Но для этого запись нужно детально проанализировать, а еще лучше – выяснить, не велась ли в этот момент съемка с какого-нибудь другого ракурса.

- Здесь запись сделана так, что непонятно, на каком расстоянии эти объекты находятся от камеры, какого они на самом деле размера, - констатирует эксперт. – Некоторые сомнения вызывает лишь тот факт, что они выстроились в ровную линию и летят по очень четкой траектории. Но если учитывать весь предыдущий опыт анализа подобных записей – скорее всего, ничего необычного в этом наблюдении нет.