«Идут на мультики, ажиотажа нет»: Первый кинотеатр открылся 20 августа в Ленинградской области после карантина

Первый кинотеатр открылся 20 августа в Ленинградской области после режима самоизоляции Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в четверг, 20 августа 2020 года, на территории Ленинградской области, в «МЕГА Дыбенко» открылся первый кинотеатр после долгой самоизоляции. С началом эпидемии, все кинозалы Санкт-Петербурга и региона закрылись, исполняя запрет на массовые мероприятия. Пять месяцев без показов, и вот двери вновь распахнулись. «Комсомолка» решила узнать, как начался первый рабочий день кинотеатра.

Первыми двери распахнули кинозалы в "Мега Дыбенко" Фото: Олег ЗОЛОТО

«АЖИОТАЖА НЕТ»

- Да, открылись, - бодро подтвердила менеджер кинотеатра. – Пока ажиотажа мы не видим. За утро прошло человек 20. Это меньше, чем обычно, но люди идут.

По словам сотрудницы кинотеатра, в основном на утренние сеансы пришли маленькие зрители с родителями. В приоритете – мультики. Но и на вечерние сеансы тоже начали расходиться билеты через онлайн-кассу.

- Конечно сейчас меньше посещаемость, чем была раньше, но по утру еще сложно сказать, ждем вечер, - отметила девушка.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КИНОТЕАТРА

Работа кино возобновилась, но, разумеется, с важными правилами, ведь коронавирус еще никуда не делся. Сами сотрудники носят маски и перчатки, следят за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию и пользовались средствами защиты. В кинотеатре установлены санитайзеры, чтобы все желающие могли обработать руки.

В залах оказаться рядом с незнакомцем не получится. Зрителей рассаживают через 1 место друг от друга. Исключение для членов одной семьи или тех, кто пришел вместе.

Сходить на сеанс можно, но по новым правилам, соблюдая безопасность Фото: Скриншот сайта

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ И РЕПЕРТУАР

Скачка цен на билеты не наблюдается. В среднем поход в кино на одного человека обойдется от 300 до 360 рублей. Так как кинотеатры не работали долгое время, то 20 августа первых посетителей ожидает много премьер: боевик «Гренландия», авторское кино Дрейка Доримуса «Любовь на троих», а также документальный фильм про знаменитого уличного художника Banksy.

Купить билеты на сайте легко – залы пустые, как и говорилось, ажиотажа нет.

Ажиотажа в первый день нет, все билеты легко доступны Фото: Скриншот сайта

В ПЕТЕРБУРГЕ

Сегодня «МЕГА Дыбенко» единственный кинотеатр, доступный петербуржцам и жителям области. Что касается Северной столицы, то запрет на работу кинозалов продлен до конца августа. Точная дата открытия еще не названа.

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