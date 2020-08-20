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Общество

«Идут на мультики, ажиотажа нет»: Первый кинотеатр открылся 20 августа в Ленинградской области после карантина

«Комсомолка» узнала, как начался рабочий день кинозалов спустя долгий перерыв
Лилия КозловаЛилияКозлова
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Первый кинотеатр открылся 20 августа в Ленинградской области после режима самоизоляции

Первый кинотеатр открылся 20 августа в Ленинградской области после режима самоизоляции

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Утром в четверг, 20 августа 2020 года, на территории Ленинградской области, в «МЕГА Дыбенко» открылся первый кинотеатр после долгой самоизоляции. С началом эпидемии, все кинозалы Санкт-Петербурга и региона закрылись, исполняя запрет на массовые мероприятия. Пять месяцев без показов, и вот двери вновь распахнулись. «Комсомолка» решила узнать, как начался первый рабочий день кинотеатра.

Первыми двери распахнули кинозалы в "Мега Дыбенко"

Первыми двери распахнули кинозалы в "Мега Дыбенко"

Фото: Олег ЗОЛОТО

«АЖИОТАЖА НЕТ»

- Да, открылись, - бодро подтвердила менеджер кинотеатра. – Пока ажиотажа мы не видим. За утро прошло человек 20. Это меньше, чем обычно, но люди идут.

По словам сотрудницы кинотеатра, в основном на утренние сеансы пришли маленькие зрители с родителями. В приоритете – мультики. Но и на вечерние сеансы тоже начали расходиться билеты через онлайн-кассу.

- Конечно сейчас меньше посещаемость, чем была раньше, но по утру еще сложно сказать, ждем вечер, - отметила девушка.

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ КИНОТЕАТРА

Работа кино возобновилась, но, разумеется, с важными правилами, ведь коронавирус еще никуда не делся. Сами сотрудники носят маски и перчатки, следят за тем, чтобы посетители соблюдали социальную дистанцию и пользовались средствами защиты. В кинотеатре установлены санитайзеры, чтобы все желающие могли обработать руки.

В залах оказаться рядом с незнакомцем не получится. Зрителей рассаживают через 1 место друг от друга. Исключение для членов одной семьи или тех, кто пришел вместе.

Сходить на сеанс можно, но по новым правилам, соблюдая безопасность

Сходить на сеанс можно, но по новым правилам, соблюдая безопасность

Фото: Скриншот сайта

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ И РЕПЕРТУАР

Скачка цен на билеты не наблюдается. В среднем поход в кино на одного человека обойдется от 300 до 360 рублей. Так как кинотеатры не работали долгое время, то 20 августа первых посетителей ожидает много премьер: боевик «Гренландия», авторское кино Дрейка Доримуса «Любовь на троих», а также документальный фильм про знаменитого уличного художника Banksy.

Купить билеты на сайте легко – залы пустые, как и говорилось, ажиотажа нет.

Ажиотажа в первый день нет, все билеты легко доступны

Ажиотажа в первый день нет, все билеты легко доступны

Фото: Скриншот сайта

В ПЕТЕРБУРГЕ

Сегодня «МЕГА Дыбенко» единственный кинотеатр, доступный петербуржцам и жителям области. Что касается Северной столицы, то запрет на работу кинозалов продлен до конца августа. Точная дата открытия еще не названа.

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