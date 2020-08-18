Кинотеатры и фуд-корты откроют в Санкт-Петербурге не раньше сентября

Зоны развлечений и питания продолжат пустовать как минимум до конца августа Фото: Олег ЗОЛОТО

Ни хлеба, ни зрелищ посетители торговых центров Санкт-Петербурга пока не увидят. С понедельника, 17 августа 2020 года, в силу вступили очередные поправки в антикоронавирусное постановление №121 – документ, вводящий и снимающий в городе всевозможные ограничения с начала пандемии. И долгожданного открытия кинотеатров, фуд-кортов и развлекательных зон эта бумага не принесла: запрет продлили до конца августа.

РЕСТОРАН ЗА УГЛОМ

– Коэффициент распространения инфекции – один из ключевых показателей для снятия ограничений. На сегодня этот показатель не достиг уровня, при котором могут работать, в том числе, фуд-корты, – объяснили «Комсомолке» в аппарате вице-губернатора Евгения Елина. – При улучшении ситуации продолжится снятие ограничений.

В том, что здоровье превыше всего, никто не сомневается. Но на общем фоне закрытые кинозалы и островки с фаст-фудом для многих горожан выглядят странно.

– Фуд-корты, торговые островки в ТЦ и кинотеатры не больше разносят «ковид», чем метро, общественный транспорт, открытые офисы, рестораны, – уверен совладелец компании Fort Group, владеющей 10 ТЦ в Петербурге, Максим Левченко. – Если уж так рассуждать, то надо закрыть все. Либо все открыть. Это реальная дискриминация: за углом работает ресторан, а фуд-кортам – нельзя.

На пике пандемии фуд-кортам позволили работать навынос Фото: Олег ЗОЛОТО

Любопытно, что пока те же театры потихоньку выходят из сумерек и проводят первые мероприятия, фуд-корты столкнулись с ужесточением: им пришлось прекратить даже торговлю навынос, которая была в законе на пике пандемии.

– Удивляет, что кинотеатры в Санкт-Петербурге под запретом, а ТЦ работают, магазины работают, метро открыто, автобусы битком набитые ездят, – рассуждает член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин. – Насколько это обоснованно, мне неизвестно: никто с нами не делится реальными аргументами и цифрами.

ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ

В конце июля компания, возглавляемая Левченко, подала в суд на правительство Петербурга. Предметом разбирательства стали антикоронавирусные ограничения. Первое заседание в Горсуде назначено на конец сентября. Впрочем, истец уже видит, что дело бесперспективное.

Незадолго до вступления поправок в силу письмо за подписью управляющих более 20 ТЦ Петербурга адресовали властям и в Роспотребнадзор. Оно подтолкнуло к совещанию с чиновниками и бизнесменами, но курс на запрет на работу кинотеатров и фуд-кортов не поколебало.

Кинотеатры готовы оставить пустые кресла вокруг каждого зрителя Фото: Артем КИЛЬКИН

– Почему в Москве все давно работает, а нам нельзя? Почему «Меги» в Ленобласти открыты? – рассуждает Левченко. – Петербургским властям не хватает диалога. Они преследуют высокие цели, но они должны четко объяснять, почему сегодня открыть нельзя и когда будет можно. Тогда бизнес-сообщество хотя бы немного успокоится.

Волнение владельцев ТРК, сетей быстрого питания и кинотеатров вызывают многомиллионные убытки и сотрудники, сидящие без работы уже пятый месяц. А это, напоминают бизнесмены, неуплаченные кредиты и налоги.

– В Петербурге – втором по величине кинорынке России – мы несем большие убытки, оставаясь закрытыми, в то время как все остальные заведения функционируют. Это колоссальный урон. Речь идет о десятках сотрудников, которые вынуждены оставаться вдалеке от привычных задач, – отмечает президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова. – Но мы вынуждены руководствоваться решением местных властей и надеяться, что государство нас поддержит.

Пока Петербург держит оборону, в Ленобласти и других регионах страны фуд-корты радушно принимают народ Фото: Олег ЗОЛОТО

По оценке Ассоциации владельцев кинотеатров, прямые потери всей отрасли по России составят к концу года 10 миллиардов рублей, недополученная прибыль же будет исчисляться 38 миллиардами.

– На Петербург – коммерческие и государственные кинотеатры – придется около 10 процентов этой суммы, то есть пять миллиардов рублей, – подытоживает Березин.

«ОТКРЫВАЙ ИЛИ ПЛАТИ»

Ради права на выход из коронакризиса сети быстрого питания и кинотеатров готовы буквально на все.

– Социальная дистанция, санитарная обработка, дезинфекторы для рук, бесконтактная работа с посетителями – все это самые простые и самые действенные меры, лучшего ничего не придумано, – отмечает Левченко. – На фуд-кортах мы готовы, если нужно, сократить число столиков и расставить оставшиеся еще дальше друг от друга.

– А вот вводить процент заполняемости кинозала будет не очень грамотно: заполняемость определит сама социальная дистанция, – считает Олег Березин. – В одних знаменитых петербургских кинотеатрах при ее соблюдении заполняемость будет на уровне 22 процентов, в других – почти 100 процентов.

Под запретом остаются и островки в ТЦ Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Ольги Зиняковой, в открытых кинотеатрах в других регионах страны уже нанесли на пол разметку, на входе раздают маски и перчатки, а руки зрителей обрабатывают санитайзером. Продажа билетов идет онлайн, контакт с персоналом даже при контроле билетов на входе в зал минимизирован.

– Мы обратились в Министерство культуры с тем, чтобы оно дало указание своим подведомственным структурам в регионах, в том числе Петербурге, обсудить с бизнес-сообществом, что делать дальше, – продолжает Березин. – А пока все складывается в очень простой тезис: открывай или плати.

Как «Комсомолке» пояснили в региональном Роспотребнадзоре, для открытия фуд-кортов и кинозалов нужна не только благоприятная эпидситуация, но и стандарт безопасности, который на сегодня местными властями не подготовлен.

ДОСЛОВНО:

Александр АБРОСИМОВ, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге:

– Закрытые фуд-корты и кинотеатры – одна из мер предосторожности по распространения ковид-инфекции. Но лично я не понимаю, почему они закрыты. Обсуждается вторая волна, но пока ее приход – это чисто теоретические измышления. К тому же я сомневаюсь, что наша экономика выдержит второй раз такие ограничения, какие вводили весной. Собянин сказал: «Второй волны в Москве не будет». А чем Петербург хуже? Открытие фуд-кортов и кинотеатров зависит только от исполнительной власти города. По согласованию с Роспотребнадзором, она должны принять решение. На сегодня же все это, конечно, очень странно: Мариинка может работать – кинотеатры нет.

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