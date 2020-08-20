«Дорога каждая минута»: Жена больного раком солиста «Ласкового мая» рассказала о его состоянии

Александр Прико был в первом составе "Ласкового мая" Фото: Андрей РАЗИН

Солист «золотого» состава «Ласкового мая» Александр Прико, несмотря на то, что в конце 80-х выступал вместе с Юрием Шатуновым, так и не стал звездой. Покинув группу в 1989 году и основав новую - «Мама», о Прико практически никто ничего больше не слышал. Пока не произошло несчастье - у Александр Прико, которые последние годы живет в Санкт-Петербурге вместе с супругой, рак.

Прико был с детства знаком с Юрием Шатуновым Фото: Андрей РАЗИН

- До пандемии Саша выступал на концертах по приглашению друзей, а вообще работал слесарем-сантехником на одном оборонном заводе, - рассказала «КП-Петербург» супруга Александра Елена. - Где-то в середине июля он вдруг стал жаловаться на здоровье.

Александра одолевали боль в груди и кашель - первые признаки коронавируса. Именно на эту заразу он сначала и подумал. Не став откладывать лечение, обратился ко врачам.

- Сделали рентген, который показал пневмонию, - вспоминает Елена. - Дальше он прошел два курса антибиотиков, но ничего не помогало! Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, где уже стало понятно, что в легких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже.

Когда же тесты не подтвердили коронавирус у Прико, врачи решили сделать ему полное обследование.

- В итоге поставили диагноз - злокачественная опухоль, - вздыхает Елена. - В больнице выкачали ему жидкость из легких, а уже 8 августа отпустили. Дома Саша стал снова задыхаться, 17 августа его на скорой увезли в больницу № 26.

Прико (справа) был музыкантом в группе "Ласковый май" Фото: vk.com/sashapriko

19 августа Елена передала материалы на гистологическое исследование, чтобы врачи поставили точный диагноз ее мужу и, наконец, начали лечение.

- Саше уже четыре раза выкачивали жидкость из легких - и так каждые два дня, - переживает супруга Прико. - Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода. Рак у него однозначно, потому что в жидкости нашли атипичные клетки. Но прогнозы врачи никакие не дают - ждут гистологического исследования.

Прико рос в детском доме Фото: Андрей РАЗИН

Елена сейчас очень боится, что Александр просто может не дожить до результатов исследования, так как делается оно не быстро.

- Я договорилась с онкологом, которая взяла на проверку материалы, что Сашу 24 августа положат в стационар сделать плевродез, чтобы сдержать скорое накопление жидкости, - рассказывает Елена. - 21 августа ему снова должны выкачивать жидкость из легких, чтобы ее хоть на какое-то время сдержать, иначе Саша задохнется. Но решение о лечении мужа медики примут только после результатов гистологического исследования.

Александр Прико сейчас в больнице Фото: vk.com/sashapriko

Сейчас отвезенные Еленой материалы исследуют в Городском онкодиспансере на 2-й Березовой аллее. Они должны вынести свое заключения.

- Ждать нужно еще неделю, но это так долго, сейчас дорога каждая минута, - нервничает супруга музыканта. - Человек ведь просто умирает...

Помочь Прико сейчас пытаются многие поклонники и друзья «Ласкового мая», в том числе и бывший продюсер группы Андрей Разин.

- Саша действительно сейчас переживает не лучшие времена своей жизни, но мы с его супругой Леной и врачами в Санкт-Петербурге делаем все возможное, чтобы его спасти, - признался Андрей Разин на своей странице в соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Солист первого состава группы «Ласковый май» госпитализирован в тяжелом состоянии в Санкт-Петербурге

О проблемах со здоровьем Александра Прико рассказал Андрей Разин (подробности)