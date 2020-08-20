Клиенты УРАЛСИБ и «УРАЛСИБ Жизнь» получили дополнительный инвестиционный доход. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Клиенты ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и СК «УРАЛСИБ Жизнь», купившие полисы инвестиционного страхования жизни «Верное решение» со стратегией «Золотодобывающие компании» с 13 августа по 6 сентября 2018 года, получили вторую ежегодную выплату купона. Доходность для клиентов составила от 11,58% до 13,32% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США. Размер купона зависел от объема инвестированных средств.

В прошлом году клиенты, оформившие полис «Верное решение» в указанный период, также получили выплаты купона в размере 10,24% до 11,78% по полисам в рублях и 4% - по полисам в долларах США.

Таким образом, суммарный дополнительный инвестиционный доход клиентов за 2 года составил от 21,82% до 25,1% в рублях и 8% в долларах США.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который обеспечивает гибкий подход к инвестициям и сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода по окончании программы. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска, в том числе, такие стратегии, как: «Медицина будущего», «Лидеры рынка», «Валютная гарантия», «Нефть», «Энергогиганты» и «Золотодобывающие компании».

Стратегия «Золотодобывающие компании» - это портфельные инвестиции, включающие в себя акции одних из крупнейших компаний золотодобывающего сектора. Стратегия предполагает выплату ежегодного купона в случае, если стоимость акций, входящих в стратегию, не упала ниже стартовых значений. Кроме того, стратегия обладает «эффектом памяти»: невыплаченные, по причине падения акций относительно их стоимости на момент покупки ИСЖ, купоны резервируются и выплачиваются в случае выполнения необходимого условия в следующую дату выплаты купонов.

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