Дожди и похолодание придут в воскресенье: погода на выходные, 23 и 24 августа, в Санкт-Петербурге

С воскресенья в Петербург придут дожди. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жаркая и солнечная погода, которая держится в последние дни в Санкт-Петербурге уже скоро сменится дождями и не очень сильным, но похолоданием. В пятницу и субботу в городе еще будет ясно и выше +25, а вот уже в воскресенье Северную столицу накроют осадки и температура пойдет вниз.

- 23 августа ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и днем дожди, местами небольшие. Ветер южный и юго-западный, умеренный. Температура воздуха составит +20...+22 градуса. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Правда, «проклятья» выходных почти удалось избежать - погода испортится только во второй день уик-энда, да и похолодания до +15 тоже, видимо, не будет.

Зато есть и хорошие новости. Ведь народная примета гласит, что похолодание в конце августа обещает теплое «бабье лето». Но тем горожанам, кто хочет понежиться на пляже и искупаться, затягивать с этим делом не стоит.

Чтобы позагорать и искупаться, у петербуржцев осталось полтора дня. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Да, с воскресенья придет холодный атмосферный фронт, так что время терять не надо. Пока у нас очень тепло, можно загорать. Да и температура воды в Неве и Финском заливе комфортная, около 18 градусов, - рассказал «КП-Петербург» метеоролог Юрий Куткевич.

Следующая неделя будет пасмурной, но в переделах температурной нормы - около +20 днем. А вот к концу августа прогноз обещает резкое похолодание.

- В последние выходные месяца, 29 и 30 числа, температура может упасть до 15-16 градусов, - предупреждает метеоролог.

Что касается традиции, согласно которой на 1 сентября в Петербурге идет дождь, то таких долгосрочных прогнозов по осадкам специалисты не дают. Но неофициально говорят: есть шанс, что день будет сухим.