В СПбГУПТД разработали особенные «греющие стекла» для Крайнего Севера

В СПбГУПТД придумали особенные «греющие стекла» для Крайнего Севера. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Ученые СПбГУПТД разработали технологию создания «греющих стекол» для Крайнего Севера. В первую очередь разработка ученых СПбГУПТД актуальна в связи с новым законопроектом, в рамках которого жители России смогут бесплатно получить земельные участки до одного гектара в Арктической зоне нашей страны. Осваивать землю россиянам научные сотрудники Высшей школы технологии и энергетики Университета промышленных технологий и дизайна хотят помочь благодаря инновационной разработке.

Созданные с помощью технологии низкотемпературной плазменной модификации стекол и пленок, они найдут применение в конструкциях стеклопакетов, в мониторах бортовых компьютеров, в качестве ИК-обогревателя, в качестве лобовых стекол автомобилей и морских судов, а также при возведении теплиц. Результаты испытаний в конструкциях стеклопакетов выявили отсутствие конденсата и конвекционных зон холода от окна и снижение до минимума тепловых потерь через стекло. А в рамках проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город», сотрудники технопарка СПбГУПТД «Нарвский» предложили использовать такие стекла при установке транспортных остановок для горожан.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Продукт будут интересен и в использовании в качестве элемента общей охранной системы помещения для защиты от прослушивания через оконные проемы, так как токопроводящий слой подавляет исходящие из помещения сигналы. Но самое главное, ученые утверждают, что цена таких стекол при промышленном производстве будет более чем в 3 раза меньше, чем цена популярных на рынке зарубежных аналогов.

- Нами при изготовлении токопроводящих стекол и пленок используется оригинальный, дешевый компонент, не содержащий галлия, индия, - рассказал директор вузовского технопарка «Нарвский» Борис Гольденфанг. -К слову, цена индия на мировом рынке колеблется в пределах 220 долларов за килограмм, что позволяет получить повышенные показатели эффективности и долговечности по сравнению с аналогами у конкурентов. Использование дешевого и широкодоступного оксида цинка позволяет минимизировать себестоимость продукции и обеспечить массовый спрос на изготавливаемые стекла.

Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Благодаря разработанной технологии ученые получают электропроводящий нагреваемый поверхностный слой, модифицированный оксидом цинка. При подаче напряжения изделие с таким слоем нагревается равномерно по всей своей поверхности, можно плавно регулировать температуру и скорость нагрева, незакаленное стекло можно нагреть до 70 градусов по Цельсию, закаленное – до 150. Ученые СПбГУПТД отмечают, что система обогрева прозрачна и невидима, тепло распределяется равномерно по всей его поверхности, а холодные участки при этом отсутствуют. Достоинства продукта оценили в ПАО «Камаз» - автоконцерн проявил интерес к созданию подобного производства в промышленных масштабах. В комплексе разработок и организации совместного производства заинтересована и одна из корейских компаний по производству пленок различного назначения.

На данный момент учеными Высшей школы технологии и энергетики Университета промышленных технологий и дизайна изготовлены действующие образцы единичных нагреваемых стекол, а также система электропитания с использованием инфракрасного теплопереноса тепла, ее, к слову, ученым удалось сделать более компактной, по сравнению с зарубежными аналогами. Это позволит внедрить систему энергосберегающего обогрева окон комплексно.